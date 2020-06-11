三重商工與德國技職姊妹校視訊交流 用英語介紹台灣防疫英雄

新北市教育局昨(10)日於三重商工進行「 德國戴特蒙多技職姊妹校視訊交流」， 透過跨國連結分享臺灣與德國防疫作為，學生展現「國家口罩隊」 影片英語配音https://youtu.be/J7xK_ bW4AKU，推動國際化的學習展現雙語教育成果， 讓世界看到臺灣防疫的力量！

新北市技高雙語教育是以「動手做、學英文」來培育國際技職人才。 有感於臺灣防疫成效備受國際肯定， 藉與德國戴特蒙多技職姊妹校的友好互動關係， 推動線上視訊多國語言學習課程，此次視訊課程將「國家口罩隊」 防疫影片進行英語配音，透過影片的後製， 向德國展現台灣工具機產業的實力，讓學生更具有國際競爭力。 教師群更帶領工科及商科學生，透過視訊進行每週1次交流， 以聯合國永續發展目標(SDGs)為主題進行專題討論與創作， 為2020年國際青年「NTPC MAGIC」專案設計與實作論壇進行暖身。

三重商工校長林清南表示， 目前歐美各國仍處於嚴重特殊傳染性肺炎疫情高峰， 但兩校仍排除萬難，讓臺灣及德國教師共同指導學生專題製作， 期許在教學、教材、專業技能上互通有無， 讓新北市技職教育走向國際化。 應英科主任陳涵瑋更結合108新課綱多元課程的設計，將「 台數科公司」製作的「國家口罩隊」 影片作為學生英語口譯課的教材， 讓德國姊妹校之國際友人充分了解臺灣如何在防疫工作上的超前部署 。推動臺德技職菁英交流計畫的李馥光老師說， 透過每週與德國姊妹校的視訊互動，不僅提升學生口語表達能力， 更豐富師生在國際教育與技職教育的學習體驗。

國貿科張芸菁同學表示， 本週視訊課程結合國家口罩隊的英語口譯教材， 將國家的防疫成效透過自己英語口說介紹， 讓國際友人對臺灣豎起大拇指，是一件與有榮焉的事情。 德國戴特FFB(Felix-Fechenbach- Berufskolleg)學校國際部主任Mr. Norbert Fuhrmann看到臺灣國家口罩隊英語版影片後也表示， 非常佩服臺灣對於疫情觀察的敏感度， 對於臺灣各家工具機業者在國家防疫政策上的配合與動員深表讚賞！ 也表示兩國可在工業技術及專題製作深入合作， 更對學生英語口譯課的教學作品印象深刻。

教育局表示，新北市自108年起推動4年4億元的「贏得未來· 技職人才」計畫，在「國際技職」面向，以「專業英文、職場英語、 跨國連結」為核心，積極推動新北技職雙語教育政策，並透過「 課程教學、環境營造、師資培力、社群平台、專業實踐」五項策略， 培養接軌國際的技職人才。