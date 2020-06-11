狂賀!本市傑團「再拒劇團」榮獲第18屆台新藝術獎年度大獎

新北市傑出演藝團隊-「再拒劇團」連續五年入選本市傑出演藝團隊，其藝術成就卓越，曾獲得許多國內外邀演及藝術領域大獎肯定，更於今年甫公布的第18屆台新藝術獎榮獲「年度大獎」，在眾多優秀的藝術團隊之中脫穎而出、大放異彩。

「再拒劇團」從2016年入選為本市傑團，五年期間，參與本市多場藝文活動如「愛上劇場－藝響新北」等系列演出活動，文化局亦透過「新北市政府徵選傑出演藝團隊年度計畫」長期的提供團隊行政及年度營運之相關補助與協力，期望陪伴團隊一同成長。

「再拒劇團成立」於2002年，由臺灣80後世代不同領域藝術家組成，早年從事環境劇、詩劇、多媒材劇場，探索全球化影響下該世代的性別、階級處境與生存意識，並以劇場、音樂演出、展覽、獨立劇展策劃等各種創作型態推出製作，近年多部作品聚焦於「聲音劇場」的美學實踐。2019年推出的新作《明白歌》同樣從過往探索「聲音劇場」美學的基礎上，結合以聽覺為表現核心的民間說唱藝術，營造繁複多音的聲響氛圍。作品走唱全台七個事發地點，演出之外也安排工作坊和講座，邀請當地講者與受難者家屬，分享白色恐怖相關案例及情感記憶。

今年度新北市文化局也特別邀請「再拒劇團」一同響應國家博物館日的主題「博物館平權：多元與包容」，轄屬鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館及黃金博物館共同合作推出《物的記憶 Ｘ 漫遊者劇場：新北市線上博物館暨市民徵件計劃》，打破時間與空間，透過「線上體驗」的方式，創製全新概念的「線上地圖」。 徵件活動已於6月開跑，計劃從四座場館的特性及在地情感為起點，透過音樂、聲音、影像、文字等多種形式進行創作，民眾只要利用網路就能線上參與，有別於觀看博物館展示物件的傳統方式，從不同的感知方式，一探當地的生活樣貌，開啟更多元的文史想像。

文化局期望透過與本市不同類型的傑出演藝團隊合作，不論是邀請演出或計劃辦理，都能將團隊特色發揮最大效益，創造更多不同的藝術表現形式，並在這個受到疫情衝擊的2020年，給予藝文團隊更實質的支持與幫助。