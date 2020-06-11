全球每3秒就有一位 台灣有28萬失智症患者 亞東神經科主任甄瑞興：要存老本更要「存腦本」

一位老太太到醫院門診問醫師說， 3天前要到市場買3樣菜，回家發現忘了買豆腐：「 我是不是失智了？」甄瑞興醫師告訴她說：「恭喜，你沒有失智， 你還記得3天前忘記的東西。」甄瑞興表示，如果忘記了「 忘記的事」，那才是真正的失智了。 新北市社會局去年啟用全國首創的「新北市銀色知悠生- 蒙特梭利中心」，做為銀髮照顧人力的培力中心， 為推廣中心理念到全市各銀髮俱樂部， 社會局與社團法人台灣認知功能促進協會和亞東醫院合作， 在亞東醫院國際會議廳舉辦「認知悠能」 蒙特梭利式失智症照顧模式培力，邀請各俱樂部幹部參加研習， 以提升俱樂部在社區的服務知能。 亞東醫院一般神經科主任甄瑞興，他從臨床上研究失智症患者， 加上為了照顧罹患血管性失智症的母親，從加拿大引進「認知悠能」 蒙特梭利的理念和照顧模式， 並且成立社團法人台灣認知功能促進協會，並擔任理事長。 甄瑞興表示，全球每3秒就有一位失智症患者產生， 台灣失智老人在去年統計已超過28萬人， 全球有認知功能障礙者已逼近5千萬人， 每年更是花費超過8千億美金在失智老人的醫療照顧上， 因此如何預防失智症並提升第一線服務的照顧人員知能非常重要。 甄瑞興認為，要存老本前更要「存腦本」，而要存腦本必須多運動、 增加社交和知能訓練、避免憂鬱、戒菸、治療三高、 使用地中海飲食、避免使用類固醇消炎藥物等。 甄瑞興表示，失智症成因包含退化性（阿茲海默症）、血管性、 可逆性（可治療的腦部傷害）和假性失智症（憂鬱症）等， 其中佔60-70％的阿茲海默症， 在過去臨床醫學藥物的研發證實療效不佳， 因此建議透過如上述運動、飲食、戒菸等進行改善。 社會局副局長林昭文表示，新北市老年人口已超過59萬人， 佔全市14.75%，目前新北市銀髮俱樂部1.0已有685處、 2.0-4.0已有370處，希望藉由「認知悠能」 系列課程強化幹部的專業知識，「在乎長輩還擁有的， 而不是擔心他已失去的！」並配合市府失智共照、獅子軍等政策， 以提升長輩的生活功能，發揮長輩的潛能，預防失智、延緩失能， 讓長輩能享有高品質的晚年人生。