〈時評〉這樣的世界衛生組織　

據報導，由世界衛生組織（WHO）與「中國人口福利基金會」聯手發起的「世界衛生組織COVID-19團結對抗基金中國行動」，雖有中國官媒大肆宣傳，但是，從5月18日活動曝光開始，至6月9日，23天內僅共募得人民幣26,533元（約新台幣11萬元）。

一個是人口數全球第一的國家，一個是為全球76億人的衛生健康搭起護衛橋樑的世衛，攜手之下，竟然落到這步田地，是中國人冷血無情、缺乏愛心？是中國人對統治者的無言抗議？還是世衛的言行，已儼然讓人寒心透頂的全球公敵，連被它極度讚美的中國，其人民都看不下去？

言必稱中國的世衛秘書長譚塞德不必說了。在其帶領下，世衛一群「專家」，一個個也有如領中國薪水、接受中國黑手操弄的傀儡，這是世人衛生之福份還是禍害，還用說嗎？

跟中國咫尺之隔的台灣，早已用讓人嘖嘖稱奇的數字，證實個人「戴口罩」、勤洗手、保持社交距離，是所費不多卻收效宏大的武漢肺炎防疫之道。想不到，世衛把台灣阻擋門外，讓全球的防疫拼圖少了重要一塊不說，對是項享譽全球的台灣經驗竟也視若無睹，直到台灣成立口罩國家隊四個多月後的6月5日，才如夢初醒，肯定表示「口罩有助防疫」；反應這麼麻木的世衛，讓相信世衛而遲遲未推行戴口罩防疫的歐美國家，增加了多少冤魂？這筆帳，世衛如何擔待？

武漢肺炎無症狀患者是否具傳染力？這麼重要的大哉問，世衛流行病學專家范科霍芙6月8日說「武漢肺炎無症狀患者造成傳染『非常罕見』」，隔天在世衛推特招認「說法的根據為幾個研究，約二或三個，而非全球實況」。嗚呼，世衛專家竟然只憑「約二或三個」研究就可下斷言，不太兒戲嗎？

在全球如一村、各國如比鄰的今天，把台灣（或任何其它國家）排除在世衛之外，極易形成防疫的破口。世界各國（也許中國、北韓、蘇俄除外），不是逼已然將衛生健康政治化的世衛大刀闊斧改變（甚至打掉重練），要不就應另起爐灶，打造一個能對疫情相關資訊有不透明、不公開、不坦白前科的國家隨時緊盯的全球衛生組織，那才能對世人的衛生健康提供更好的保障與保證！

（作者為新竹教育大學退休副教授)