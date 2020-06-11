【真愛高雄•珍重再見】韓國瑜70人團隊今告別音樂會　持白玫瑰追悼許崑源議長



韓國瑜臉書直播截圖

韓國瑜臉書直播截圖

更新時間: 2020-06-11 20:08

首次發稿: 2020-06-11 17:54

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）今天(11日) 是高雄市長韓國瑜及團隊最後一個上班日，將以溫馨音樂會形式和高雄市道別。新聞局長鄭照新今天提醒參加民眾，穿白上衣、戴口罩，勿攜帶其他物品以免影響秩序。

高雄市民6月6日以93萬9090票成功罷免韓國瑜，依選罷法規定在7日內解除被罷免人職務。中央社引述高雄市政府人事處長陳明忠說，內政部已說明12日起解職生效，所以11日是韓國瑜團隊在高雄市最後一個上班日。

依人事處統計，隨韓國瑜離職的人員，包括3名副市長、28名政務官及40多名機要人員，相關人員職務到11日下班截止。由於還未公布代理市長，所以迄未規劃人員交接儀式。

今天音樂會中請來專業歌手演唱「奇異恩典」，眾人揮動手中的白玫瑰，追思6月6日當天墜樓身亡的高雄市議長許崑源。

韓國瑜致詞時表示，他今天最後一次以市長身分，感謝來自四面八方不辭辛勞為高雄打拼的執政團隊成員。韓國瑜說，團隊成員堪稱模範公僕，卻因為韓國瑜個人關係不斷被抹黑唱衰，他感到十分無奈與痛心。

韓國瑜除泛淚答謝市府團隊努力及民眾相挺，也強調他不接受任何職務，不參與任何組織，仍會心繫高雄、心懷社稷。

韓國瑜說，離開高雄雖有萬般不捨，有一些遺憾，但沒有怨尤，心中坦然。因為他知道他是為何而戰，他和團隊是為了什麼樣的價值、理想和願景而奮鬥努力，所以無論結果如何，他都會是「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」。

副市長陳雄文致詞時表示，團隊解甲歸田後，會以另一個形式分散在台灣各地，將來一旦國家有需要，他們將義不容辭貢獻己力！

韓國瑜接連兩天透過臉書網路社群發文，歡迎市民好朋友11日下午3時30分在鳳山行政中心前草地和韓團隊道別，提醒參加者穿白上衣、戴口罩，不要攜帶其他物品到場，避免混亂影響秩序。

韓國瑜的發文以「真愛高雄、珍重再見」為題向市民道別並致謝，用感謝取代仇恨、團結守望高雄。鄭照新表示，市府規劃溫馨音樂會型式道別，盼大家共享音樂的美好。

有支持者在網路社群貼文盼循古禮，送「萬民傘」頌揚離任、有德政的地方官；也有網友持不同看法，認為「穿白衣、又送傘」似乎不符現代禮俗。



現場所有人揮舞白玫瑰, 演唱「奇異恩典」追悼高雄市議長許崑源 (直播截圖)