美國跨國製藥禮來：治療武漢肺炎新藥最快9月核可

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）跨國製藥公司禮來公司首席科學家Daniel Skovronsky週三告訴路透社，專門用來治療武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的藥物，如果進行測試中的抗體療法一切順利的話，最快9月就能核可使用。

路透社報導，禮來公司（Eli Lilly & Co）已進行該兩款抗體藥物的人體試驗，禮來首席科學家Daniel Skovronsky受訪時表示，目前正進行第三款抗體藥物的臨床前研究，預計接下來幾週開始人體試驗。

這兩款新藥屬於生技產業中的單株抗體藥物類別，過去已廣泛使用於癌症、類風溼性關節炎以及其他疾病的治療上；而用於治療武漢肺炎的單株抗體藥物，可能較「老藥新用」的效力更好。

兩款已進行人體試驗的藥物分別為：與加拿大生技廠 AbCellera 共同研發的「LY-CoV555」；另一款是與中國廠君實生物醫藥科技（Shanghai Junshi Biosciences）開發的「JS016」。

Daniel Skovronsky說，如果8月或9月接受治療的病患沒有惡化到住院，就會是有力的數據，也許能通過緊急使用核可，原則上應該是9月、10月或11月左右。