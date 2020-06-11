【捍衛台灣主權】搶先日本！宜蘭縣議會通過議案　釣魚台更名「頭城釣魚台」

多個民間團體9日上午前往日本台灣交流協會台北事務 所，抗議日本將釣魚台作為私有或國有化的行徑，高呼 「保障釣魚台主權，保護漁權」等口號。... 多個民間團體9日上午前往日本台灣交流協會台北事務 所，抗議日本將釣魚台作為私有或國有化的行徑，高呼 「保障釣魚台主權，保護漁權」等口號。中央社

日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台列嶼的行政區住址，由「登野城」改為「登野城尖閣」引起宜蘭縣不滿，宜蘭縣議員8日不分藍綠與縣長林姿妙（左3）舉行記者會，揚言「登島掛門牌」捍衛主權。（宜蘭縣政府提供）中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）宜蘭縣議會今天(11日) 通過臨時動議案，建議請縣政府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，以捍衛管轄權。縣政府表示，將研議辦理。

日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台列嶼的行政區住址，由「登野城」改為「登野城尖閣」，引發外界關注。這項議案預定22日表決，因市議會執政黨占多數席次，預料可通過。

日媒近日報導，台灣、中國都主張擁有釣魚台列嶼主權，議案若通過恐成外交問題。此外中國近期派出公務船連續多日出入釣魚台海域，石垣市如變更管轄住址，中方恐增加行動。

釣魚台列嶼更名案消息日前傳出後，宜蘭縣多數藍綠縣議員與縣長林姿妙8日舉行記者會，邀請總統蔡英文一同「登島掛門牌」捍衛主權。出身頭城鎮的縣議員蔡文益更建議請縣府參酌轉呈內政部，將釣魚台更名為「頭城釣魚台」。

蔡文益今天在縣議會正式提出臨時動議，建議請縣政府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，以捍衛管轄權。這項臨時動議案在34席議員中，獲29名議員附議通過，搶先石垣市通過更名案。

縣議會表示，這項臨時動議案通過後，將請縣府採納辦理。

宜蘭縣政府秘書長林茂盛對此表示，縣府待收到議會的這項提案後會進行相關研議，再依照相關法令，答覆縣議會。

對於宜蘭縣長林姿妙邀請登釣魚台，蔡總統昨（10日)曾表示，感謝林姿妙的邀請，中央政府一定會依情勢審慎處理，一方面確保主權立場，另外一方面也能夠維持區域和平穩定。

林姿妙今天(11日)受訪時回應，釣魚台行政區隸屬宜蘭縣頭城鎮，漁民的捕魚權益一定要確保，至於是否真有打算要登釣魚台，她正與漁民與漁會協調溝通中，有進一步消息會再報告。

宜蘭縣長林姿妙8日舉行記者會，表示將邀請總統蔡英文一同「登島掛門牌」，捍衛主權。

蔡總統10日下午出席民進黨中執會前受訪指出，釣魚台是中華民國的領土，這是政府一貫的立場，呼籲各方秉持「擱置爭議、共同開發」的原則，以和平方式解決爭議，共同維護區域的和平穩定。

中央社6日引述日本媒體報導，變更地名可讓日本實質統治釣魚台列嶼更為明確，也將引起矚目。石垣市議會在2018年6月，曾以多數通過要求變更地名的決議。

圖為釣魚台近貌。（中央社檔案照片）