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【台灣不是一言堂】柯文哲質疑蔡總統: 只要不同調、就是中共同路人　你的「民主」和大家不一樣？

柯文哲說，#黨政軍退出媒體，過去是民進黨的大力宣傳的口號，現在卻是大肆採購媒體、置入行銷，還有側翼粉專助攻，讓政策討論幾乎失去空間。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/06/11 14:59
圖/柯文哲臉書

圖/柯文哲臉書

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台北市長柯文哲昨(10日) 深夜po文指出，中午他評論了罷韓過後的政局變化，很快就看到來自世界各地，包括博愛特區，鋪天蓋地的攻擊。
　
一黨專政、一黨獨大、一黨優勢，爭執這些名詞的定義毫無意義，他要問的是，

這個執政黨到底做了甚麼，有沒有實踐對人民的承諾？有沒有自省能力?

柯文哲說，這幾年，民進黨完全執政，小英總統說好要 #司法改革 、要推 #礦業法、要 #反媒體壟斷、要實踐 #居住正義、要 #華航正名、要 #兩岸監督條例，這些選前的承諾、人民的期待，如今安在？
　　
不僅如此

#黨政軍退出媒體，過去是民進黨的大力宣傳的口號，現在卻是大肆採購媒體、置入行銷，還有側翼粉專助攻，讓政策討論幾乎失去空間。

2020大選前，蔡總統說要撐香港，如今揚言終止「港澳關係條例」，「選前都是手足，選後音訊全無」。而民進黨對於台灣的手足呢？卻是黨同伐異、非我族類，從不手軟。

只要與之不同調，就是破壞團結，就是中共的同路人，這是「民主」嗎？還是你的民主和大家不一樣。

柯文哲強調，重點不是一黨專政之名，而是一黨專政之實。如果當權者不能容忍不同的聲音，不知節制權力的擴張，只是把不同意見者，一律打成檳榔、叉燒包、紅心芭樂，我們要如何正常自在的發聲，又如何能對台灣的民主、政黨政治的正常化有所期待？
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