越南新住民榮獲總統教育獎 台灣宜蘭移民署訪視並給予鼓勵

移民署宜蘭站主任簡聰洲(右2)到蘇澳菜市場訪視鄭翠玄(中)和她母親(左2)，並致贈獎品獎勵她獲得「總統教育獎」 移民署宜蘭站主任簡聰洲(右2)到蘇澳菜市場訪視鄭翠玄(中)和她母親(左2)，並致贈獎品獎勵她獲得「總統教育獎」

鄭翠玄從小在越南生活，依親的緣故與媽媽來到臺灣，就讀蘇澳高級海事水產職業學校。鄭翠玄從不會說中文到獲得「商業職業教育學會三級會計能力測驗」宜蘭縣第一名，只用了短短不到一年的時間，日前也錄取了國立清華大學學士班，勵志的故事讓她獲得今(109)年度「總統教育獎」的殊榮。

移民署宜蘭縣服務站為了獎勵鄭翠玄的努力，9日特別邀請鄭翠玄與另一位也曾獲得總統教育獎的新二代黃楷軒，以越南母語的方式，向宜蘭造船、食品廠區的移工宣導「防疫衛生觀念」和移民署「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」。

行前還特別至鄭翠玄平時協助媽媽賣菜的蘇澳菜市場訪視探望，站主任簡聰洲頒贈獎品給鄭翠玄，鼓勵她的向上精神，希望擁有總統教育獎加持下的她，宛如插上翅膀，在臺灣自由的天空裡振翅高飛。

移民署宜蘭縣站訪視鄭翠玄時，也引起了鄰近攤位的好奇，原來隔壁豬肉攤老闆也是越南新住民姊妹，簡主任與同仁就趁此機會，向新住民朋友宣導移民署「擴大逾期外來人口自行到案專案」，並與越南語宣傳海報合照，期待移民署的善意政策能夠遍佈社會的各個角落，把訊息傳達給需要的移工。

移民署宜蘭縣服務站主任簡聰洲表示，新住民鄭翠玄和黃楷軒面對逆境卻努力不懈的故事，對在臺的新住民、新二代、移工都能產生很大的激勵效果，因為無論上自政府下至民間，臺灣都有對新移民包容理解的友善力量，政府也研擬了多個友善新住民的政策項目，有利於新住民在臺灣安居樂業。

讓鄭翠玄和黃楷軒到移工廠區做母語宣導，除了政令宣達外，最重要的是讓移工們知曉，在臺認真且守法地工作、生活，人人都有機會在臺灣順利發展。（新聞轉載自新住民全球新聞網）