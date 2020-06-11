申請到路權的民主監督聯盟黃正忠（中）11日開記者會表示，此刻起他不是韓粉，是中華民國派、台灣魂，也沒要聲援韓國瑜，13日活動仍會辦。中央... 申請到路權的民主監督聯盟黃正忠（中）11日開記者會表示，此刻起他不是韓粉，是中華民國派、台灣魂，也沒要聲援韓國瑜，13日活動仍會辦。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）挺韓團體預訂本周六(13日) 到台北凱道集會，申請到路權的民主監督聯盟總召集人黃正忠今天說，此刻起他不是韓粉，是中華民國派、台灣魂，也沒要聲援韓國瑜，13日活動仍會辦。

高雄市新聞局長鄭照新9日表示，市府近期活動僅11日下午在鳳山行政中心「真愛高雄 珍重再見」一場，其他活動、集會與市府無關，對各方心意與關懷相當感謝，也請大家體諒並尊重韓市長想法，降低衝突與對立，找回愛與包容價值。

高雄市長韓國瑜罷免案6日通過，「韓家軍鐵粉聯盟」8日在臉書發文，為追悼墜樓身亡的高雄市議會議長許崑源，及還給高雄市長韓國瑜公道，呼籲韓粉勇敢站出來，並提及會申請13日在總統府前凱達格蘭大道集會，訴求替天行道。

已申請到凱道13日路權及集會的黃正忠等人今天(11日) 在台北賓館前開記者會，他們接受媒體聯訪前，先喊出「假民主、真鬥爭、反貪腐、爭公道、下架政客立委、有樣學樣、白衫軍上凱道」等口號。

黃正忠接受聯訪時說，韓國瑜及杏仁哥呼籲大家冷靜、不要上凱道，他奉勸韓國瑜不要拋棄台灣人民，應該勇敢站出來，不要臨陣脫逃。

黃正忠被問到韓國瑜是否派人勸退不要辦「庶民上凱道」活動時表示，韓國瑜旁邊的人前晚(9日) 與他聯絡，「呼籲大家沉澱，希望不要辦13日活動」，但他回應「絕不退縮」。

中央社報導，13日當天活動從下午1時開始，沒提供水或便當，會設舞台讓民眾或代表發言，並有哀悼儀式，預定晚上10時結束。

黃正忠說，他不是韓粉，是中華民國派、台灣魂，且原本13日活動不是由他發起，他發現有許多團體可能要發言卻沒申請合法路權，才向台北市政府申請，但活動僅核准13日，14日活動未過關，但會照常舉辦。

他被問及13日活動會穿白衣是否要聲援韓國瑜。黃正忠表示，從此刻起，他不是韓粉，是中華民國民眾、台灣魂，沒要聲援韓國瑜，訴求是提出罷免不適任立委、議員，也呼籲韓國瑜等人不要講話，應讓中華民國派講話。

聯合新聞網10日引述黃正忠說，韓國瑜參選高雄市長前，他便一路相挺，因為看不慣民進黨的鴨霸作風，覺得韓營、國民黨應該硬起來，透過街頭等活動，集結人民力量，也發出怒吼。

9日晚黃正忠接到韓國瑜秘書電話，表示希望讓社會氛圍沉澱，不願看見對立、撕裂等，希望取消凱道活動。但他說，就算只剩10個人也要辦到底。

「庶民上凱道」集會訴求包括，反貪腐、替天行道討回公道，也追悼議長許崑源等，要傳達人民聲音。