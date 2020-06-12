防大甲媽遶境搶轎衝突 彰警部署快打部隊維安

（中央社記者吳哲豪彰化11日電）大甲媽祖遶境活動今晚展開，為防搶轎衝突，彰化警方指出，沒有和主辦單位協調的香案、陣頭以及燃放鞭炮，將強力排除；遶境隊伍周邊將部署快速打擊部隊維安。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動原訂3月19日舉辦，後因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延後，目前國內疫情趨緩，7日起大規模解封，廟方7日晚上經擲筊詢問媽祖起駕日期，8日宣布將在11日晚間11時起駕，20日回鑾安座。

往年大甲媽祖鑾轎進入彰化時，都會有熱情信徒搶轎，今年傳出武漢肺炎疫情，彰化縣警察局今天發出新聞稿指出，警方已完成警力整備工作，遶境期間將執行「清道路、除障礙、堵破口」等3大任務。

警方指出，會在鑾轎、遶境路線停留點劃設防疫管制區，管制區人員採實名制，沒有登記的信眾，請勿進入管制區觸摸或接近鑾轎，也請信眾保持社交距離，如果無法保持社交距離，應配戴口罩。

對於有熱情信徒會以燃放鞭炮方式歡迎大甲媽鑾轎，警方表示，沒有和主辦單位協調的香案、陣頭表演以及燃放鞭炮，往往是遶境過程產生衝突的導火線，警方將予以強力排除，確保遶境過程平和。

警方說明，等到大甲媽祖神轎進入彰化縣後，會在遶境隊伍周邊部署由刑警組成的快速打擊部隊，對於聚眾鬥毆或意圖聚眾鬥毆等暴行，將迅速執法，嚴查究辦施暴者的刑事責任。

警方呼籲，為配合廟方遶境防疫政策，要籲請各參與接轎的宮廟落實實名制，將參與人員造冊，也要請信眾以「雙手合十、誠心膜拜」的方式祈求媽祖保佑。（編輯：謝雅竹）1090611