日環食6/21登場　來南台灣嘉義欣賞最有森林感的「上帝金戒指」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）6月21日夏至將出現日環食，尤其在嘉義可見最長的環食現象，嘉義林管處與天文協會結合社區林業單位舉辦「2020日環食 悠遊嘉南山海趣」活動，邀請民眾一起共遊嘉義欣賞「上帝的戒指」，體驗最有森林感的夏至日環食!

氣象局天文站，6月21日將發生的日環食帶將橫跨台灣本島，自西而東通過金門、澎湖北側、雲林南部、嘉義縣、嘉義市、台南市北側、高雄市北側、花蓮縣南側及台東縣北側，各地可見1秒至近60秒的環食現象，時間上午11時46分開始，至下午5時34分止，歷經5小時又48分鐘。

根據天文台紀錄，上一次日環食是2012年5月21日，下一次台灣本島要再出現日環食，要等到2215年6月28日，也就是195年後，相當於近2世紀長的時間。

林務局嘉義林區管理處表示，21日活動當天的主場地位於鰲鼓濕地森林園區港口宮旁生態日晷，活動時間為上午11點至下午5點，除了日環食觀測外，舞台將有嘉義在地永慶高中國樂社、東石高中熱舞社、東石陶笛隊等表演團體演出，食甚時將有巾幗震天集樂團一起敲鑼打鼓趕走把太陽吃掉的天狗！要讓遊客熱鬧一整天。

現場還有DIY體驗活動市集，如橄欖手工皂、沁涼粉粿冰DIY…等，並辦理生態闖關、打卡贈送明信片等，嘉義郵局更於現場設置臨時郵局提供遊客寄送明信片服務，可蓋當日限定日環食郵政戳章，讓遊客將回憶寄回家。

阿里山國家森林遊樂區沼平公園及觸口自然教育中心現場，另外安排嘉義市天文協會專家，協助遊客透過天文望遠鏡觀測日環食的完整過程，現場民眾打卡還贈送苗木及可觀測日環食的限定明信片一組，其中觸口自然教育中心並推出日環食主題闖關活動，讓民眾深入了解日環食的成因、變化過程與安全觀測的方法。