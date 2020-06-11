澳洲智庫：中共「籠絡精英」對澳進行統戰 50萬中國移民皆是幫兇

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）澳洲先前向國際建議獨立調查新型冠狀病毒起源，遭到中方強烈抗議，2國關係降至冰點。根據澳洲智庫調查，統戰系統出身的習近平，2015年起利用澳洲對中的高度經濟依賴，透過大批中國移民，對澳洲進行一系列統戰工作。

《自由亞洲電台》報導，中國是澳洲度最大經濟夥伴，澳洲3分之1出口仰賴中國，此外，中國留學生及觀光客也各佔澳洲40%教育及15%觀光收入。

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澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）本週發佈報告，習近平上任以來，擴大下屬的統戰局處從6個至12個，針對宗教、僑務、外籍白領、新疆等各有其負責單位。

報告作者周安瀾（Alex Joske）指出，在中國，除了統戰部外，超過20個部門也在做類似的工作，中國教育部負責校園統戰、科學院則負責科學界統戰，還試圖影響國內外媒體，為共產黨進行思想統戰。

習近平統戰出身的「家學淵源」

周安瀾說，習近平父親習仲勛在擔任中央書記處書記時，主要任務便是對西藏精神領袖達賴喇嘛進行統戰工作，而習近平的姐、弟也分屬各處為解放軍進行統戰事宜。

習近平90年代擔任福建省福州市委書記期間，其主要負責工作便是針對台灣及海外華人的統戰工作。

中方還將影響力擴及海外，輸出共產黨政治模式，破壞他國社會凝聚力、影響他國內政，並打壓任何對共產黨不利的運動，甚至竊取他國高科技機密等。

而經濟高度仰賴中國的澳洲便當仁不讓成為首個遭統戰的國家。

周安瀾說，在澳龐大的50萬中國移民為共產黨提供高度協助，使得中方在澳洲的統戰工作更加成熟深入。

中國2015年以來利用「合法掩護非法」的方式滲透進入澳洲校園、媒體、甚至外國政府，「籠絡和操控精英」，增加中方對他國政府的影響力，甚至改變該政府在國際事務立場。

例如中國房地產開發商黃向墨，透過對澳洲政治捐款，增加中方對澳洲政壇的影響力，並促使澳洲在各項國際議題上為中國說話，甚至企圖改變澳洲在南海爭議的立場。

但在澳媒揭露一系列醜聞後，黃的永居遭到取消，並禁止入境澳洲。

此外，知名澳洲學府昆士蘭大學日前，因校內學生帕夫洛 (Drew Pavlou)支持香港反送中活動、譴責中國共產黨迫害新疆維吾爾人等，而以一份長達186頁文件，內容條列11項指控，大部分關於帕夫洛在社群媒體上批評共產黨的發言，或是諷刺昆士蘭大學等內容，告知帕夫洛若持續下去，最壞他將會面臨開除學籍的處分。

中國官媒《環球時報》隨後將帕夫洛列為「反華份子」，稱其使用涉嫌「辱華內容」的臉書頭像。

帕夫洛最終於5月29日遭昆大校方勒令停學。

身為澳洲百年名校的昆士蘭大學，是澳洲八校聯盟成員之一，與中國關係密切，校內中國留學生人數眾多，學術研究仰賴中國資助經費等，並設有孔子學院。

雖然經濟強烈依靠中國，澳洲民眾對中國的信任度卻創下2016年以來新低， 近期不斷出現的「反華」示威便是證明。