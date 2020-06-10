韓國瑜拿許崑源比擬台灣民主烈士　鄭南榕基金會：難以比擬

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）甫遭高雄市民以93萬票罷免成功的高雄市長韓國瑜今（10）日出席中國國民黨中央常務委員會會議時，提及同為國民黨的高雄市議長許崑源在他遭罷免當天墜樓身亡一事，竟將許崑源與已故民主運動人士鄭南榕作比擬，對此，鄭南榕基金會晚間作出回應，表示許崑源與鄭南榕「兩者難以比擬」，相信國人自有公評。

韓國瑜今日在國民黨中常會中，表示許崑源跟鄭南榕「一樣關心台灣民主、一樣關心高雄前途，為什麼把鄭南榕變成英雄、許崑源變成狗熊呢？太惡劣了，太惡毒了。」韓國瑜指的或許是在許崑源墜樓身亡後隨之而來的關於他死因的傳聞，包括賭盤等，但目前未有證實。

上週六（6）罷免韓國瑜案投票正式以93萬同意票高票通過後不久，便傳出許崑源自17樓住處墜樓身亡一事，震驚社會。目前檢調單位仍在調查墜樓原因。

針對韓國瑜將許崑源與鄭南榕作比擬，鄭南榕基金會晚間透過聲明表示，「兩者難以比擬，韓市長的發言是否得當，由國人公評。」

基金會提及，鄭南榕生前於威權時期創辦經營雜誌、揭開政治黑幕，同時組織籌辦三大社會運動，包括「五一九反戒嚴綠色行動」、「二二八和平日促進會」，以及「新國家運動」等，爭取自由、人權與獨立國格。

基金會指出，鄭南榕隨後於《自由時代》週刊刊登《台灣共和國憲法草案》，因此收到「涉嫌叛亂」傳票，然他堅持其百分百的言論自由之信念與台灣獨立的主張，行使抵抗權拒絕出庭，於雜誌社自囚71天，以「心境平和，鬥志高昂」回應記者訪問，日日冷靜面對死亡。

基金會表示，在1989年4月7日上午9時10分，警方由時任中山分局刑事組長侯友宜先生帶隊來雜誌社逮捕鄭南榕，鄭南榕自焚殉道前，其三弟鄭肇基、女兒鄭竹梅，以及同事等十餘人仍在雜誌社內。

現年63歲的許崑源於2008年加入國民黨，他曾擔任七屆高雄市議員及兩屆高雄市議會議長，在高雄政壇實力雄厚；他也在韓國瑜在政壇崛起之後便長期力挺。

媒體報導許崑源去年身體不適，住院檢查後遭診斷有中風情形。

許崑源在韓國瑜遭罷免當天晚間8時左右，在個人臉書上轉發韓國瑜的最新貼文，並寫下「這一次，誰會是贏家？」，發文後不到一小時後便墜樓身亡，警方研判墜樓時間是8時45分。