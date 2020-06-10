布拉格千人上街護民主　台灣國旗飄揚

捷克首都布拉格9日有數千民眾上街，現場可見台灣國旗飄揚。（圖取自facebook.com/milionchvilek） 捷克首都布拉格9日有數千民眾上街，現場可見台灣國旗飄揚。（圖取自facebook.com/milionchvilek）

捷克首都布拉格昨天有數千民眾上街，抗議政府貪腐、過度向北京傾斜、侵害民主制度，並肯定參議院議長維特齊即將訪台，也感謝台灣援贈防疫物資。現場可見一、兩面我國國旗飄揚。

捷克新聞社（ČTK）、Novinky等捷克媒體報導，布拉格昨天傍晚有1500至3000人在老城廣場（Old Town Square）集會，對深陷貪汙舞弊醜聞的總理巴比斯（Andrej Babiš）及執政聯盟表達不滿，包括因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情及紓困振興不力、過度向北京傾斜、多項作為侵蝕民主制度。

抗議民眾肯定維特齊（Miloš Vystrčil）昨天正式宣布訪台、堅守捷克的獨立性與自由民主理念，也感謝台灣援贈防疫物資，但不滿國會近日未能通過「感謝台灣」決議案、親北京的執政聯盟拒絕正式感謝台灣。現場除可聽見「謝謝台灣」口號，還可見一兩面青天白日滿地紅大旗飄揚。

抗議集會獲捷克超過160個城鎮響應，主要發起團體為去年曾組織1989年以來捷克最大規模抗議活動的「民主百萬時刻」（Milion chvilek pro demokracii）。共同創辦人、發言人羅爾（Benjamin Roll）在布拉格的集會上說，謝謝維特齊，「他決定捍衛我們的主權和獨立性，即將訪問台灣。」

為防政府以避免群聚感染為由臨時要求民眾解散，「民主百萬時刻」事先在集會地點標記2公尺的社交安全距離、設置手部消毒站，並呼籲參與者戴口罩。

捷克輿論近日屢有聲音批評政府以防疫為由禁止500人以上集會，是藉此壓制公民政治行動。「民主百萬時刻」約兩週前即宣告將舉辦集會；捷克衛生部在集會開始前2、3個小時突然宣布永久解除500人集會限制令。

捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）研究員葉飛立（Filip Jirouš）向中央社記者分析，此舉可讓政府一方面不落入限制公民表達意見自由的口實，一方面使行動組織者沒有足夠時間召集更多支持者。

捷克國會近日因親北京議員阻撓，未能通過感謝台灣協助對抗武漢肺炎疫情的決議案，引發民眾不滿，進而發起「感謝台灣」連署，目前已近9000人響應；平面設計師斯黛絲卡洛娃（Petra Stejskalová）特別設計臉書大頭貼特效框「台灣，謝謝你」（Taiwan, thank you!），在捷克網路社群引起廣泛迴響。

維特齊預定8月30日至9月5日訪台，訪團成員將包括政治、企業和學術界人士。根據捷克憲法，參議院議長位階僅次於總統；若維特齊順利成行，將是有史以來訪台層級最高的捷克現任官員。

前捷克總統哈維爾（Václav Havel）卸任後曾於2004年訪問台灣。