文化部宣布加碼12億元發行「藝FUN券」 振興藝文產業

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在台灣趨緩，疫情期間許多停擺的藝文活動也漸漸復甦，文化部今（10）日宣布，除了行政院將在7月中發放的「振興三倍券」外可用於藝文活動外，文化部將加碼發放「藝FUN券」，盼協助振興國內藝文產業。

文化部今日午間透過新聞稿指出，在行政院特別預算支持下，文化部將投入新台幣12億元作為「藝FUN券」使用，共計發行200萬份，每份面值600元，採電子票券方式發行，並以「藝文專用、不限區域使用」為原則。

除了藝文展演場館及音樂展演空間、書店及唱片行、電影院及藝文展演的預購票券外，其餘如工藝、文創等個人工作室，只要具有稅籍相關資格，就可申請經文化部審核後，加入「藝FUN券」，預計全台將有超過一萬家適用店家。

「藝FUN券」將自7月22日開始發行，使用期限至今年12月31日止，詳細發行方式將由文化部長李永得在明（11）日召開記者會進一步說明，盼民眾共同加入「挺藝文」行列，在疫情趨緩後擴大藝文消費，攜手振興藝文產業。

根據文化部，凡我國國民及領有居留證之外籍配偶及新住民，皆可透過智慧型手機下載應用程式（APP）並完成認證後，獲取面值新台幣600元的電子票券，一人一機限領取一次。