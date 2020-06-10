(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 已故高雄市議員林國權生前於2010年起陸續成立和荔等4家婚顧相關企業，專門招覽30歲以下年輕女子，在愛情公寓等網站吸引渴望結婚的男子交往，且涉嫌遊說購買「和荔樂活契約」的包套婚禮服務吸金。

不少想婚男性花錢買了多份契約，現金不夠時女方還幫忙向銀行辦貸款，誰知最後不僅牽手、接吻都沒有，甚至還碰上女方拿了錢就失聯的狀況。對此，2014年起多名受害男子認為遭詐騙，一怒之下聯合向警方報案。



據了解本案總計180人疑似受騙、受害金額總計約4千萬元，檢方依違反銀行法及詐欺罪，起訴和荔等4家公司及林國權等81人，不過台中高分院日前二審維持無罪宣判。

綜合《自由》與《聯合》報導，起訴書指出，和荔公司老闆林國權推出和荔樂活契約，每份契約4.5萬元至9萬元不等，內容包含鑽戒、婚紗、婚禮攝影、及代訂喜餅、餐廳等婚禮服務，由和荔、建誼實業有限公司、威億實業有限公司、晟馨姻緣有限公司幹部及員工，共同負責銷售。

檢方認為，和荔等公司招募年輕未婚女性為「業務員」。至愛情公寓、交友網站，尋覓未婚宅男，假意交往、吃飯逛街看電影、噓寒問暖。然後邀告訴人至該公司內，佯稱要填寫問卷，要評鑑等，進一步推銷契約。

檢方調查，被告公司實際上僅有婚紗禮服與婚紗攝影之能力。其餘鑽戒、喜餅、餐廳、車輛均需由協力廠商提供，除鑽戒外，均需告訴人另外付費，並非免費提供，契約實際價值甚低。

但台中高分院認為，本案雖已超出社會對商業行銷倫理所可忍受範圍，有違善良風俗，但和荔公司確有實際營運及履行「和荔樂活服務契約」的事實，且告訴人均為成年人，具有一定之社會歷練及判斷能力，當知所謂交往、結婚承諾、通過公司考核、增加業績以轉為正職等理由，並非契約履行標的，難以認定為詐欺，因此駁回檢方上訴。

涉案的高雄市議員林國權本人，已於今年(2020年) 初過世。