新北技藝教育績優師生有夠讚 蟬聯全國各縣市獲獎之冠

108學年度全國技藝教育績優人員遴選新北市再創佳績， 在全國211位得獎者，新北市計有31位獲表揚， 約佔得獎總人數七分之一，總獲獎數連續2年為全國各縣市之冠， 顯示新北市在技職與技藝教育推動的成效。

教育部辦理全國技藝教育績優人員遴選， 讓學生能從技藝陶冶的領域中找回自信，亦對默默耕耘、 犧牲奉獻從事技藝教育的老師及行政人員予以表揚， 肯定其嘉惠學子所做的努力與貢獻， 更希望能引起社會大眾對具技藝學習傾向學生之重視與關懷。 本獎項共分學生、老師及行政組，新北市獲獎學生共有20人， 獲獎老師共有9人，獲獎行政人員共有2人， 教育局並安排獲獎人員於6月8日至12日間至重慶國中等四校進行 技藝績優表揚典禮擴增實境拍攝，與市長影像互動留念。

福營國中陳怡甄今年獲國中技藝競賽藝術職群表演藝術類展演實務第 1名，同時也是新住民子女，對於戲劇非常有興趣， 喜愛嘗試揣摩角色的表演方式，加上遺傳到印尼籍母親的亮麗外表， 在戲劇演繹上頗具優勢，未來渴望成為明日之星。 正德國中鄭語瑄是文武雙全好手，跆拳道比賽屢獲佳績， 也是國中技藝競賽家政職群美髮第1名得主，在學習的過程中， 充分展現運動家精神，抱持著永不放棄、 好還要更好的謙卑學習態度，才能創下佳績。

二重國中的高煒傑在國中性向測驗時有測出具優異的空間概念， 對機械職群有高度興趣，鍥而不捨練習技藝，即使手長繭也不退縮， 獲得國中競賽機械職群機械基礎工作(鉗工)第1名，實至名歸， 畢業後也將就讀所嚮往的三重商工機械群相關科別。 另外五峰國中資料組長張維倫6年來在資料組的工作中， 持續用活潑、多元的方式推動技藝教育課程， 持續在技藝領域奉獻心力、突破創新，榮獲全國技優人員的殊榮。

新北市非常重視技職教育與學生適性發展， 技優人才是本市重要的資產，108年起更加碼4年4億推動「 贏得未來·技職人才」計畫，在「扎根技職」面向，以「5年一貫、 全面職探」的職業試探機會，更進一步搭配「動手做學英文」 的技職「雙語職探」課程，培育具備「實作力、創新力及跨域力」 的國際專業技職人才，讓每個新北的師生， 都能在變動的世界潮流中佔有一片新天地。