擘劃新北2030願景 文化局將打造5條美學廊帶

至今年年底新北市升格直轄市將屆十年， 新北市文化局局長龔雅雯於今(10)日市政會議報告， 新北市2030文化願景藍圖，將以「新美學」為推動核心，「 區區有特色、處處有美學、人人能參與」為施政目標， 至2030年期將建構5條美學廊帶， 打造各地區文化品牌特色節慶活動， 預計10年內累計藝文參與人次達3億5000萬人次。

市長侯友宜表示，新北市升格十年， 在硬體建設及閒置空間活化上已有初步的成果， 例如24小時的新北市立圖書館、新北考古公園、海關碼頭活化； 亦建立許多獨特活動品牌，例如新北市兒藝節、特色地方節慶等； 在文史保存活化、博物館新體驗、 圖書館便利閱讀服務等也有豐碩的成績。但面對下一個十年， 市府應該要提前開始思考如何為人民帶來更好的生活。侯友宜表示， 在文化方面，新北市要全力推動「新美學」， 以板橋府中地區為美學示範區域， 建立團隊合作及公私協力的操作模式， 在未來十年逐步推展至其他區域，期以翻轉新北市的城市景觀， 建立屬於新北市自己特色的文化風貌， 打造市民有光榮感及城市美感的幸福城市。

新北市政府文化局局長龔雅雯表示，透過區域串連、 美學準則及團隊合作，依新北市境內文化特色， 未來十年文化局規劃建構5條美學廊帶，包括「都會探索- 府中美學」、「藍天海岸-古蹟文化」、「綠色山林-茶山文化」、 「紅色陶寶-三鶯文化」及「黃金山城-礦業文化」， 將以藝文館舍為據點，帶動景觀改變，促進區域發展。在操作面上， 將以環境減法、設計加法、文化乘法為美學準則， 移除多餘雜亂物件，打造舒適和諧環境、融入設計手法，美化市容、 發掘在地文化，導入特色藝文活動。藉由建立市民的文化自信、 促進民眾對文化事務的參與及美學感知， 期望在2030年時能為新北市建構出當代新美學風貌， 與市民共創在地文化品牌，提昇城市創造力與競爭力。

新北市美學廊帶，重點將以板橋府中為示範區域， 目前市府跨局處共同推動的板橋府中各項環境景觀改善工程及軟體活 動都正規劃執行中。繼上週五黃石中繼市場啟用後， 市場處特別於市府一樓大廳規劃「黃石老情懷展現新風貌」展， 展期自即日起至6/20日止；6/20、6/ 24則有文化局辦理的美學觀察隊及走讀活動。

此外，文化局也聯合21個板橋府中地區老店、 小吃和府中15及林家花園，推出12款溫馨「府中印巷」 海報及影片，以「分享」、「互助」的心攜手共度疫情， 一起走入新型態生活，也鼓勵民眾到板橋府中地區遊玩消費。 活動期間內，民眾只要在文化局FB上傳到店消費照或留言， 並tag朋友們，就有機會得到府中15及林本源園邸Double Pass證，憑證免費無限次數至府中15看電影、 暢遊林本源園邸。詳情請見文化局FB。