新北市社區培力深入三芝福成偏區 小小總鋪師結合行動餐車實踐未來

新北市政府社會局社區培力深入三芝偏區，以「 小小總鋪師」結合「KM行動餐車」和實踐大學社工系「Go r」志工隊，希望提供偏區兒少職涯探索和課後照顧服務， 讓更多家庭能夠參與社區活動，受到更多的照顧， 並提升對社區的認同。 三芝區福成社區發展協會前理事長鄭國賢表示， 偏鄉社區資源不易取得，常看見社區兒少有逗留在巷弄廟埕的情形， 缺乏妥善的照顧，因此在中國信託慈善基金會「台灣夢」的支援下， 103年起開始辦理「雁飛基地」計畫，成立兒少課後陪伴據點， 透過多元課程的安排與社區志工的陪伴，加上市府後續納入「 小衛星計畫」，讓兒少們在放學後或假日， 得以參與社區各項課程和活動。 新北市社區培力育成中心主任黃珮玲帶領實踐大學一群社工系學生， 以「Go r」志工隊名義，並結合「KM行動餐車」，專程到福成社區舉辦「 小小總鋪師」活動，現場湧入100多位社區民眾參加， 在社工和行動餐車青少年的帶領下，學習簡易漢堡餐食製作， 以引起社區兒少對餐飲的興趣。 在活動中有一位皮膚黝黑的國小女童，原來她的父親是來自非洲， 因現實的生活壓力讓她從小養成獨立的個性，不僅會做菜， 還會編髮，她以「黑淑女編髮」名義成立粉專，希望藉由編髮才藝， 幫人編髮補貼家用。 「黑淑女」 小妹妹從小學三年級就加入福成社區雁飛基地課後陪伴課程， 看到同學在打太極鼓，或許是血液中留著父親打非洲鼓的基因， 非常具有節奏感，讓指導的老師驚艷，她也常和社區長輩一起跳舞， 很受到阿公阿嬤的疼愛。 此外，福成社區還成立芝心古箏樂團，樂團曾在國家音樂廳演出， 為感謝社區的長期陪伴， 這群從社區長大的孩子會定期回鄉協助教導社區的兒少。