領航5G 台灣首發5G公車試乘體驗創新應用服務

5G時代即將來臨，也是 蔡總統新任期擘劃的六大核心戰略產業之一。中華電信今(6/ 10)宣布，繼去(108)年10月 蔡總統蒞臨電信學院親自體驗5G智慧科技應用情境， 該公司在國家通訊傳播委員會的指導下與臺北市政府合作， 將5G創新應用體驗擴展至信義計畫區戶外實際場域， 推出台灣首發的5G體驗公車，自6/ 11起進行為期三週的體驗試乘活動， 讓民眾在移動中實際體驗5G高速率傳送的8K/4K寬頻影視， 也試驗5G與公共服務的結合， 以公私協力模式促進5G智慧城市發展，領航5G！

中華電信於5G競標取得最大頻寬，本次將以5G高速率傳輸特性， 傳送高畫質8K/4K寬頻影視， 收視者將感受到全台首次5G移動8K影視的新視覺體驗； 公車上也特別使用SAMSUNG Galaxy S20 5G旗艦手機進行Speed Test測速，滿足體驗乘客對5G高速的期待。不僅如此， 中華電信並與艾斯移動合作，藉由艾斯移動開發之Mobii APP來進行公車體驗，民眾透過APP取得乘車碼上車後， 即可享有各式合作店家的大禮包優惠， 在車上還可以進行AR導覽服務，只要開啟Mobii APP右上方AR導覽服務，瞄準車上特定圖像， 就會有超萌車掌小姐為乘客導覽。此外， 5G體驗公車還與防疫結合， 上車後使用行動POS機全自動量測額溫以及透過AI進行口罩辨識 ，讓民眾能安心的享受試乘體驗活動。

本次5G體驗公車， 由中華電信旗下專精於智能駕駛平台的勤崴國際， 展示倍受期待與5G結合的新興應用-車聯網，透過360° 智慧監控車輛安全並連線遠端監控平台即時回報異狀， 亦能監控駕駛人是否有進食、吸菸或是疲勞及注意力不集中等狀況， 提供給乘客最安全的搭乘環境； 5G體驗公車搭載完整的先進駕駛輔助系統(ADAS)， 透過5G低延遲的特性，與路側設備互動， 如遇行人未依號誌通行將主動告警減速， 或於車輛轉彎時警示用路人，提升公車行車安全，完整實現「車、 路、雲」協同應用服務。

5G體驗公車將於6/11~7/ 2在台北市信義計畫區進行為期三週的試乘體驗活動， 每日發車時間為下午2:20至8:40， 週末假日則延長至晚間9:20， 乘車地點分別於捷運市府站及捷運台北101/世貿站， 歡迎民眾前往搭乘。 凡於活動期間參加試乘體驗活動並在FB打卡上傳照片分享， 即可獲得限量防疫小贈品，活動訊息請至中華電信官網(https ://www.cht.com.tw/home/ campaign/5gbus/index.html)查詢。