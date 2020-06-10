新北市公立高級中等學校優先免試入學今日放榜 6月11日上午報到

109學年度新北市公立高級中等學校優先免試入學管道於今( 10)日下午2時於各招生學校網站放榜， 錄取學生須於6月11日上午9時至11時至錄取學校辦理報到， 否則視同放棄，最新訊息可至「 109學年度新北市立公立高級中等學校優先免試入學網站(htt ps://reurl.cc/pd4N8e)」查詢。

本次參與學校為31所公立高中職，招生名額共2,884名， 及2%特殊生外加名額，各國中學生報名人數總計11,348人， 共錄取一般生2,825人(含經濟弱勢生41人)， 總錄取率為24.89％，另錄取特殊身分學生合計95人。

教育局提醒， 今日下午2時30分至3時30分受理優先免試入學申請錄取結果複 查。6月11日(四)上午9時至11時正取學生報到， 未報到則視同放棄， 同日中午12時30分將於各招生學校網站公布備取生報到人數， 下午1時30分至2時30分備取學生須依錄取學校公告或通知辦理 報到；各招生學校教務處將會提供詳細辦理時程。 若已報到學生要參加基北區免試入學志願選填分發， 務必要在簡章規定時間內聲明放棄錄取資格。

新北市教育局表示，為落實在地就學政策，自104學年度起， 新北市即辦理高級中等學校優先免試入學， 並自107學年度擴大辦理讓新北市國中九年級學生有機會就近選擇 優質社區高中職優先入學，符合十二年國教理念，真正落實「 在地就學」的精神。此外，各校皆開出優免招生名額至少1% 的經濟弱勢學生名額，鼓勵弱勢家庭學業優異的學生能優先入學， 且為了達到「足額錄取」的原則，亦增列備取生名額。