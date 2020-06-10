看好三重發展潛力 北富銀新設「新北大道分行」

隨著台灣疫情趨緩，民生消費逐漸復甦， 大眾對金融服務的需求也有回溫趨勢。 看好市場長期發展及新北三重地區的成長潛力，為能擴大服務客戶， 台北富邦銀行新設立「新北大道分行」並同步推出客戶優惠活動， 自即日起至6/30只要來行以新資金承作外幣定存，可享有美元3 個月定存年息3%、澳幣3個月定存年息1.3%、人民幣3個月定 存年息2.8%等優惠利率， 升等理財客戶或推薦親友成為本行客戶還有機會帶走千元全聯禮券、 財神存錢筒等豐富好禮。因活動名額有限， 民眾不妨把握時機盡速至新北大道分行洽詢。

北富銀表示，新北大道分行位於三重區公所正對面並鄰近菜寮商圈， 周邊人口稠密且交通及公共設施完善、商業發展蓬勃， 新北市政府還計畫將三重打造為新北市的第二行政中心， 深具金融發展潛力。看好三重地區發展前景， 北富銀特別於新北大道一段開設新分行， 這也是北富銀在三重地區的第三間分行， 除了滿足當地日益增長的金融需求， 也能連結另兩間分行落實新北經營佈局， 為在地客戶帶來更完善便利的金融服務。

為了創造別具溫度的獨特服務感受， 新北大道分行不僅備有現代化的數位金融設施， 更融入樂活休閒元素以亮麗的藍天天頂、 質樸藤椅搭配茶園梯田牆和擁有南洋雞蛋花樹的空中花園， 打造出如峇里島般悠閒輕鬆的度假場景，客戶來行除了能洽辦業務， 還可以體驗忙裡偷閒、愉快自在的人文氛圍洗禮。

秉持「生活即金融、金融即生活」理念， 北富銀將持續致力金融創新， 融合線上線下的服務特質為客戶創造嶄新且與眾不同的體驗， 讓金融與生活更靠近！