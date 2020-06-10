中國控種族歧視 澳洲回嗆：我們拉平了疫情曲線很安全

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國昨（09）日針對澳洲發佈留學警示，稱澳洲發生多起歧視亞裔的事件，呼籲中國留學生做好風險評估，審慎選擇前往澳洲留學。澳洲教育部長特漢（Dan Tehan）今日駁斥中國說法，強調澳洲種族多元，是國際學生最安全的選擇。

中國教育部6月9日發佈今年首例留學預警，內容稱近期澳洲主要大學計劃於7月前後陸續開學。全球新冠肺炎疫情擴散蔓延勢頭沒有得到有效控制，國際旅行和開放校園存在風險。疫情期間，澳洲發生多起針對亞裔的歧視性事件。教育部提醒廣大留學人員做好風險評估，當前謹慎選擇赴澳或返澳學習。

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今（10）日澳洲教育部長特漢(Dan Tehan)反駁，澳洲種族多元，政府在本次疫情中成功拉平感染曲線，是國際學生留學的首選。

此外，《香港經濟日報》報導，由澳洲8大名校組成的「澳洲八校聯盟」行政總裁Vicki Thomson也表示，中國方面的指控讓人失望，非常無理，教育界無端遭捲入兩國政治紛爭，成為攻擊目標。

中國是澳洲的留學生最大來源國，約佔國際留學生27.3%，而國際留學生貢獻的學費也是澳洲第3大外匯收入。

中國武漢肺炎全球大流行以來，造成700萬人染疫，超過40萬人死亡。澳洲先前向國際建議獨立調查新型冠狀病毒起源，遭到中方強烈抗議。中國祭出各種報復性手段，包括向澳洲大麥加徵80%高額關稅，停止澳洲4家主要牛肉商出口牛肉到中國等。