台灣國健署調查：2成肝癌與生活習慣有關　肥胖和酒精都是元兇

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）脂肪肝是我國僅次於B、C型肝炎的肝病，根據106年癌症登記資料顯示，約有2成民眾罹患肝癌是與脂肪肝或酒精性肝炎有關。一般人常輕忽脂肪肝對身體的影響，其實脂肪肝有可能引起肝硬化甚至肝癌。目前脂肪肝雖沒有有效的治療藥物，但改善脂肪肝可從日常生活做起。

世界衛生組織（WHO）指出「肥胖是一種慢性疾病」，呼籲重視肥胖對健康的危害。相較於健康體重者，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群(如脂肪肝)及血脂異常的風險超過3倍，而發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險；

另外，「喝酒」也會提高罹癌風險，包括口腔癌、鼻咽癌等頭頸部癌症，以及食道癌、肝癌、乳癌等，即便是少量飲酒，得到癌症的機會為不喝酒的1.26倍，過量飲酒甚至會高達5.13倍。國際癌症研究機構（IARC）已將酒精列為一級致癌物。

一般人常輕忽脂肪肝對身體的影響，其實脂肪肝有可能引起肝硬化甚至肝癌。國健署表示，肥胖、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良，都可能造成脂肪肝，嚴重可能造成脂肪性肝炎、纖維化、肝硬化最後導致肝癌，治療脂肪肝沒有特效藥，最有效的治療方法是培養良好生活習慣，包含均衡飲食及規律運動。

每週至少150分鐘中等強度的規律運動，此外，近期的研究也指出，有氧運動也可幫助減少肝臟中的脂肪，體重減輕5-10%就可以改善肝臟內脂肪肝的程度，並減少肝纖維化。

正確飲食概念可參考國民健康署「我的餐盤」口訣：「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」。國民健康署提醒您，平常只要落實均衡飲食及規律運動，就有助改善脂肪肝。