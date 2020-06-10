捷克參議長宣布訪問台灣　中國氣炸稱「公然支持台獨」

捷克參議院議長維特齊無視中國警告，9日宣布將在8月底率團訪問台灣。他說，中國再三施壓和捷克爭取自由民主的革命傳統是他訪台的主因。（圖取自f... 捷克參議院議長維特齊無視中國警告，9日宣布將在8月底率團訪問台灣。他說，中國再三施壓和捷克爭取自由民主的革命傳統是他訪台的主因。（圖取自facebook.com/milosvystrcil）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）昨（9）日宣布今年秋季將訪問台灣，台灣外交部表示誠摯歡迎，不過維特齊這項決定卻引發中國大為不滿，中國駐布拉格大使館昨日便發表聲明，批評維特齊訪台將是「支持台獨」，中方強烈不滿和堅決反對。

對於維特齊召開記者會宣布即將訪問台灣，中國駐布拉格大使館表示，「有關訪台活動將是對『台獨』分裂勢力和分裂活動的公然支持」，中國還指出此舉將嚴重損害中捷合作的前提和政治基礎，「中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

中國駐布拉格大使館在聲明中未直指日前寄出的威脅信一事，聲稱「中方從未做任何侵犯捷克國家主權和領土完整的事」，並指捷克個別政客的訪台計畫，「在涉台問題上侵犯中國國家主權，甚至將中方反對其干涉內政、維護國家主權，以及領土完整的正當行為，誣衊成干涉捷克內政，妄稱訪台是為『維護捷克主權』。」

中國大使館還指出，「我們奉勸捷克個別政客不要把涉及中國國家主權和領土完整的問題當作個人政治工具進行政治操弄，真正以兩國人民共同利益為重，回到促進中捷關係和互利合作向前發展的軌道上來。」

捷克參議院甫於5月20日以高票通過支持新任參議長訪問台灣的決議案，決議案還批評中國大使館日前向捷克總統辦公室發出的威脅信，內文提及若是捷克前任議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）訪問台灣，捷克在中國的企業將會為此付出代價，該信在經媒體報導後引發軒然大波；而柯佳洛在還沒來得及訪台前便猝死。

維特齊日前便表達訪台的意願，他曾提及若中國越是指使捷克政府和參議院該怎麼做，那他的訪台計畫就越有可能成行。在昨日的記者會中，維特齊便提及中國對捷克與對民主價值的箝制是促使他訪台的主要原因。

維特齊也期盼在8月參訪時可與「真正的夥伴」台灣在經濟、文化及學術領域加強合作。維特齊若順利成行，將成為有史以來訪台層級最高的捷克政治人物，也是首位捷克現任國會議長訪問台灣。