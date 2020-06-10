不再入藥！新版《中國藥典》將穿山甲與蝙蝠糞成分藥除名

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）穿山甲的肉與鱗片常被當作具有藥用價值的中藥材，近日中國官方最新出版的2020年《中國藥典》(一部）正式將這隻野生動物除名。另外，黃連羊肝丸的處方因含有「夜明砂」也就是蝙蝠糞便也沒再收錄其中。

綜合媒體報導，穿山甲是全球最為瀕危的野生動物之一，它的鱗片與象牙在黑市的需求一直居高不下，全因為亞洲國家迷信其具有藥用價值，並將它視為珍稀中藥材，讓不少盜獵者因此鋌而走險，進而嚴重影響其存續。

據中國澎湃新聞報導，在藥典的編制大綱中載明，「對於野生資源枯竭、商品匱乏、存在明顯安全性、倫理等問題（如化石類、人類胎盤類、動物糞便類等），以及基礎研究薄弱的品種從藥典中退出或不再增加收入本版藥典」，因此新版《中國藥典》(一部）正式將穿山甲除名。

該報引述華南師範大學生命科學學院教授吳詩寶的說法並示，國內穿山甲的種群數量自上世紀70年代至今已經下降了90%。

為此中國國家林業和草原局5日公告，將穿山甲屬所有種由國家二級保護野生動物升至一級。

最新發表的2020年版《中國藥典》(一部）中，除了不收錄穿山甲屬國家一級保護野生動物外，黃連羊肝丸因含有夜明砂，馬兜鈴與天仙藤基源均來自馬兜鈴同屬植物的不同藥用部位，所以未將它們收錄其中，因或是由於其存在腎毒性。