2020臺北市線上經貿拓銷團 助企業前進新南向商機

臺北市政府產業發展局即日起召募「2020臺北市線上經貿拓銷團」(翻攝自臺北市政府網站) 臺北市政府產業發展局即日起召募「2020臺北市線上經貿拓銷團」(翻攝自臺北市政府網站)

2020年全球面臨新冠病毒肺炎蔓延，超過80國實施境管措施，各種展會活動紛紛停辦，為協助本市外貿企業在「疫」外警鈴未解除之時，能持續拓展海外市場，臺北市政府產業發展局即日起召募「2020臺北市線上經貿拓銷團」，將透過零接觸的線上拓銷團，讓企業不出國也能開發海外無限商機。

「2020臺北市線上經貿拓銷團」徵集本市資通訊、醫療生技、電子商務、綠色產業、智慧機械(自動化設備、工具機暨相關零、配件等)、食品等優勢產業廠商參與，提供三大面向服務，「視訊採購媒合洽談會」將邀請當地進口商、代理商、貿易商或產公協會會員等潛在買主與參與廠商進行一對一視訊洽談，突破時間與地點限制，立即磋商洽談，協助廠商創造至少3000萬美元多國商機。

「產品形象影片專區」將協助參與廠商拍攝2.5分鐘的產品形象影片，並附上中、英文字幕，以提升國外買主洽邀準確率；「數位團冊專區」將蒐集企業營運內容及產品介紹資料，彙整成線上型錄，讓接單不間斷。

其中，視訊採購媒合洽談會將規劃於7月23日、8月、9月輪發上陣，7月鎖定新加坡、馬來西亞、印尼；8月鎖定泰國、菲律賓、越；9月鎖定日本、韓國、紐西蘭、澳洲等國家，預計超過30場線上視訊洽談會，將為本市企業帶來更多潛在合作商機，讓商機媒合永不停歇。後續也可望促成臺北與國際業者的長期技術與商業合作，帶領臺北業者超前布屬，搶入國際供應鏈。

各場媒合會自即日起至8月15日受理報名，額滿為止，歡迎登記於臺北市的產業踴躍報名參加，免費報名網址，如有疑問歡迎來電洽詢執行單位財團法人中華民國對外貿易發展協會，聯絡窗口 （02） 27255200分機1816 張小姐。更多有關「2020臺北市線上經貿拓銷團」的活動訊息，請密切鎖定北市產業局官網及「北市府產業發展局─創業台北Start Up Taipei」FB粉絲專頁查詢。（新聞轉載自新住民全球新聞網）