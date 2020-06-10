德國中醫師馬培德在臺深耕 為高中生介紹中醫與太極

德國醫學博士馬培德中醫師分享研習中醫與太極健身的心得經驗(翻攝自中國醫藥大學網站) 德國醫學博士馬培德中醫師分享研習中醫與太極健身的心得經驗(翻攝自中國醫藥大學網站)

中國醫藥大學為高中生舉辦的「醫學生涯探索講座」第一場在曉明女中登場，邀請德國醫學博士馬培德中醫師分享研習中醫與太極健身的心得經驗，他以深入淺出、幽默風趣的方式介紹中醫的基本概念與知識，並示範太極八段錦運動，讓現場聆聽師生興致盎然獲益匪淺。

「提早發現自己的興趣與志向是重要的事；」馬培德中醫師告訴曉明女中的同學，他十二歲開始接觸中國武術，愛上中華文化，某次在新加坡比賽時，看見中醫針灸治療後大感興趣，便立下了學習中醫的志向。要學中醫，中文能力是必備條件。

馬培德中醫師於是在1998年來臺學中文，2007年，他在德國完成醫學博士學位，但心中依然思念著臺灣，也想好好研讀中醫，再度前來臺灣在中國醫藥大學就讀研究所及學士後中醫學系，拿到臺灣中醫師資格，已定居臺灣十二年。

馬培德博士在演講過程，以深入淺出、幽默風趣的方式介紹中醫的基本概念與知識，讓臺下同學與老師們都聽的津津有味，還不時爆出女孩們矜持的笑聲。

隨後，馬培德博士更以太極八段錦讓大家學習以簡單的肢體運動來養生，在場師生都站起來跟著馬培德博士一起練習八段錦，馬醫師示範與練習過程中，配合誇張又風趣的肢體動作來解說，更引起大家對中醫與太極的興趣，笑聲不斷。

中國醫藥大學表示，第一場與高中端合作之醫學生涯探索講座在臺中私立曉明女中圖書館柏拉圖廳開講，邀請德國醫學博士馬培德中醫師以「德國醫學博士眼中的中醫與太極」為題介紹中醫與太極養生；未來將繼續與各高中結合其課程，分享醫學大學之學習與職涯，以期幫助臺灣高中生學習探索興趣和認識自己，為未來生涯做最好的選擇。（新聞轉載自新住民全球新聞網）