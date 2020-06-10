【武漢肺炎】台灣6/10持續+0　桌球好手江宏傑任防疫大使　陳時中提醒: 到醫院務必戴口罩

桌球好手江宏傑(右) 受邀擔任防疫新生活代言人，除拍攝宣導影片 (下圖）並出席今天的記者會。(直播截圖))

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(10)日首度在周三召開記者會，指揮官陳時中報告，國內近日並無新增病例，截至目前台灣累計443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，431人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心今也表示，國內6月7日後已擴大鬆綁生活防疫規範，為鼓勵民眾落實防疫新生活，特別邀請我國桌球好手江宏傑擔任防疫新生活宣傳大使，並於今日出席指揮中心記者會，共同號召全民一起樂活防疫、健康生活。



江宏傑表示，這次的疫情讓大家深刻感受到生活上的不便，更讓自己珍惜正常生活的難能可貴。很榮幸這次能擔任防疫新生活的宣傳大使，希望大家一起身體力行，將勤洗手、戴口罩、保持社交距離等變成日常生活的一部分，共同守護社區防疫安全。

當記者問江宏傑是否已經和同是知名桌球好手的老婆福原愛，計畫好如何使用三倍券，準備到哪裡去消費時，他靦腆地說，還沒想到這問題，要回家跟老婆商量。



指揮中心指出，隨著國內疫情趨緩，目前雖已放寬社區防疫措施，但提醒民眾平時仍應落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣；外出活動時，維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩；至餐廳或攤販用餐時，可挑選有適當用餐距離、隔板，提供套餐的店家享受美食，並配合業者執行實聯制、體溫監測等防疫作業；生病不適者盡量在家休息，只要將這些防疫基本功內化為生活習慣，就能保護自己及他人的健康。

6/10 記者會直播 超連結

圖為江宏傑代言的防疫新生活影片部分內容 (記者會直播截圖)