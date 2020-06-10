中國為WHO募款宣傳卻「24天募得12萬台幣」 民眾：寧願捐給狗！

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國人口福利基金會與WHO合作，5月18日在中國發起大型公益募款活動「世界衛生組織COVID-19團結應對基金‧中國行動」，中國官媒為此大肆宣傳。但中國民眾卻不買帳，24天來只募得不到人民幣3萬元（約新台幣12萬元），捐款人數僅為9309人。

《自由時報》報導，中國人口福利基金會與世界衛生組織聯合發起的「世界衛生組織COVID-19團結應對基金‧中國行動」大型公益籌款項目在北京啟動，通過近20家中國網路公益平台，面向公眾開放籌款。

WHO秘書長譚德塞還在影片中稱讚該活動對世界抗疫有積極意義。但雖然中國官方雷聲隆隆，民間對這活動的反應卻相當冷感。

有PTT網友昨（09）日發文，指自5月18日到6月9日的募款，共募得了人民幣26533元，折合新台幣約11萬，捐款人次8900，平均每人只捐3元人民幣。

而其他流浪貓狗捐款籌備健康口糧、保護各地流浪動物募捐、或是搶救穿山甲等勸募計劃則募得大筆捐款，有的甚至超過WHO募款20倍。

網友紛紛評論，「李克強說6億中國人月收新台幣4000元已經很保守了」「14億人募款11萬」「連自己人都不挺」「沒差啦 你的錢是黨的 有需要直接從你賬戶拿」

而根據自由時報今日實際查詢發現，截至上午7點55分，募款金額為新台幣29238元，折合新台幣約12萬元。