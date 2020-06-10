反對用於種族歧視、侵犯人權！美國IBM退出人臉辨識技術應用　

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）IBM 4月新上任的執行長阿文德．克里希納（Arvind Krishna）近日致函美國國會，聲稱已放棄人臉辨識技術，反對將該技術應用於大規模監視特定種族活動上。

人工智慧發展蒸蒸日上，多家科技公司已創造出可辨識種族的軟體，能從臉部特徵辨別歐洲人、非洲人和阿拉伯人等種族，外界擔憂會因此加深人們的偏見，尤其可能造成鼓勵執法人員透過該類應用把人貼上標簽，助長種族主義。

美國黑人佛洛伊德（George Floyd）遭警過度執法壓頸致死引發全美反種族歧視抗爭，也引發外界對於警方可能應用高科技技術監控大眾及人臉辨識建檔侵犯人權的討論。

IBM是美國幾家致力提升人臉辨識技術準確度的科技巨頭之一，但新任執行長發現這項技術若被警方或政府採用可能問題重重，因此決定帶頭喊停，不再研發及販售相關技術的應用。美聯社報導，由於IBM人臉辨識技術業務比重低，並非IBM的重要營收來源，因此退出並不太會對IBM業務及營收造成重大影響，宣示性效果大較大。

不過在中國，這類技術早已廣泛應用在新疆回民的大規模監控活動上。媒體報導，中共去年就在新疆維吾爾族自治區廣設人臉辨識系統，民眾外出都必須「刷臉」驗證身份，便於政府管控特定少數族裔及政治異議份子。