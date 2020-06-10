台灣全面保育鯨鯊和鬼蝠魟 野生救援：應擴大保護措施至瀕危海洋生物

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）自本(6)月1日起，鯨鯊、鬼蝠魟和珊瑚礁鬼蝠魟都被列入受保護物種清單中，並加強對相關物種作出干擾或捕捉行為的處罰。野生救援(WildAid)首席項目主任John Baker表示，經過20年以來致力爭取台灣全面保護鯨鯊及鬼蝠魟，他們樂見當地政府通過加強執法來履行對國際社會的承諾。

根據台灣的《野生動物保護法》，《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)附錄二中列出了許多需要得到更多保護的鯊魚品種，當中包括雙髻鯊、長尾鯊、魔鬼魟、大白鯊和絲鯊。今年3月，野生救援於台灣的14個港口進行調查，並發現了不少岸邊小船上堆放了許多是雙髻鯊，大鯖鯊和鬼蝠魟的屍體。

台灣漁業法於2008年禁止捕捉鯨鯊，並於2017年進一步禁止捕捉該兩種鬼蝠魟。自6月1日起，據海洋委員會規定，任何人干擾或捕捉這三種鯊魚，將面臨長達5年的監禁和罰款新台幣30萬元至150萬元。

據野生救援調查顯示，受《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》所保護的鯊魚品種，其商業捕魚活動仍然在進行中。台灣是世界第五大鯊魚和鯊魚身體部位的進出口商，更全球前五名捕鯊者之一。

根據漁業署的數據，2018年台灣進口了8,241噸魚翅和肉，價值超過1,150萬美元，比2017年增加了639噸。

據野生救援2018年報告顯示，在2005年至2014年期間，台灣有70%（5,268噸）的魚翅出口到香港，16%（1,208噸）出口到中國。

據現時估計，每年有1億條鯊魚被殺死，大部分是死於被割掉魚鰭，其中多達7,300萬的鯊魚命送魚翅湯，加速了鯊魚的滅絕。John Baker說，台灣作為全球主要捕撈地區和《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的簽署方，其下一步理應立即將同樣的保護措施擴大至其他瀕危和脆弱的鯊魚品種。