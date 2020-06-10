台灣振興三倍券加碼送　台南大員皇冠、宜蘭綠舞、雲朗集團推三倍券倍數奉還

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣6/7大解封，政府乘勝追擊推出「三倍券」的振興國內經濟，觀光業與餐飲業紛紛推出一系列促銷、加碼優惠，搶攻這波「報復性消費」的市場。台南大員皇冠假日酒店、宜蘭綠舞和雲朗集團分別推出加碼優惠，希望藉此刺激疫情後民眾外出消費的意願。

使用振興券在台南大員皇冠假日酒店指定住宿1晚加碼送1晚，自2020年7月1日至8月31日前，限時搶訂2020年7月15日至12月30日期間，入住平日(週日至週五)豪華雙床客房(陽台)只要4,588元起，每日限量10間，含翌日自助式早餐2客，再加碼贈送標準客房平日(週日至週四)住宿券乙張(不含早餐)，可於2021年3月31日前可以再重遊安平，盡享大員皇冠美好的旅宿體驗。

圖為台南大員皇冠假日酒店的豪華雙床客房。

此外，台南大員皇冠假日酒店三大主題餐廳也要拚加碼，凡自2020年7月15日起至12月31日止，持振興券於餐廳消費滿1,000元送600元餐飲抵用券，元素自助餐限晚餐時段，單筆限6人以內；煉瓦日本特色餐廳限點用1,580元套餐系列；彩豐樓粵式中餐廳單筆消費限6,000元以內，消費越多加碼送更大，單筆消費最高可加碼送600元餐飲抵用券6張，等同回饋3,600元的價值，讓振興券不只3倍，而是加倍放大。

圖為台南大員皇冠假日酒店的人氣名店彩豐樓之名菜燒拌陳黃魚麻婆豆腐。

雲朗觀光集團預計將從7月15日至9月30日推出振興券加碼活動，讓三倍券享三倍變五倍。凡於推出期間透過雲朗觀光旗下酒店的官網或電話訂房，民眾憑政府發出的紙本振興三倍券、信用卡，於飯店內住宿消費滿15,00元即贈1,000元雲朗振興券、消費滿3,000元即贈2,000元雲朗振興券，相當於民眾出1,000元、政府出2,000元，雲朗再加碼2,000元，聰明讓1,000元變5,000元、三倍券變五倍券。

圖為翰品酒店花蓮幾米主題客房。

雲朗觀光旗下酒店包含：君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店新莊、翰品酒店桃園、翰品酒店高雄、翰品酒店花蓮、兆品酒店台中、兆品酒店嘉義）

全台唯一日式主題庭園飯店的宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至2020年９月30日止，推出「Together暑假同樂會˙親子閨蜜遊」住房專案，雙人客房最低一睌一人只要2,950元、四人客房最低一睌一人只要2,188元，可搭配經濟部「振興三倍券」可再省下2,000元，相當划算！

宜蘭綠舞於即日起9月底，推出「Together暑假同樂會 親子閨蜜遊」，3天2夜吃喝玩樂一手包辦。

此方案須連續入住2晚，將備受喜愛的人氣日式特色體驗活動納入，打造３天２夜愜意夏日假期；旅客可享有兩日早餐，還能在日式園區內換穿經典浴衣、暢玩手刷抹茶、享用和菓子甜點，品嘗主廚精選戀舞雙人交響曲下午茶（原價780元+10%/套），加碼平日（週一至週四）入住即能搶先體驗今夏最新推出「Hello！舞動水田」輪傘莎草種植活動，旅客可乘坐竹筏穿梭於水田之上，接近大自然、親手種植水生植物。

想要輕鬆踩點的旅客則推薦「Let's Go樂遊一夏˙親子閨蜜行」住房專案，雙人客房每房6,290元起，房客享翌日早餐、經典浴衣及抹茶體驗課程；於今年8月31日前入住，還能免費體驗輿神同行及忍者之森體驗營！此外，配合觀光局「致青春」方案，19歲以下學子7、8月憑身分證即可免費暢玩日式主題園區。旅客於當日入住前、退房後當天亦可繼續遊園，享受大口呼吸的暢快感，暫時一掃疫情帶來的鬱悶心情。玩轉精彩暑假，再也不必舟車勞頓或費心安排行程，吃喝玩樂一手包辦！

「Together暑假同樂會 親子閨蜜遊」住房專案平日入住還能體驗最新推出「Hello！舞動水田」輪傘莎草種植活動！

另外，宜蘭綠舞攜手國內知名「果陀劇團」，於8月17日至8月19日共同推出「狐狸忍者物語」兒童創意戲劇夏令營，結合綠舞人氣「忍者之森」活動、富有和風禪意的「枯山水」體驗、充滿靜態之美的「日式文創DIY」，三天營隊包含主題表演課程、戲劇遊戲、情境體驗、結業演出呈現，活動專案原價$18,100/人，費用含報名費、住宿、餐食、園區活動、保險費，6月24日前報名享早鳥9折優惠（$16,200元）、4人同行報名可享85折優惠（$15,300元）。讓大小朋友們在輕鬆愉快的氛圍中寓教於樂，留下美好的夏日回憶。