多名雇主受騙上當 台灣移民署查獲移工集團販賣偽造證件

高雄市專勤隊及高雄市警局刑警大隊戒護范姓主嫌(中)至地檢署偵訊畫面（圖/ 移民署高雄市專勤隊 提供） 高雄市專勤隊及高雄市警局刑警大隊戒護范姓主嫌(中)至地檢署偵訊畫面（圖/ 移民署高雄市專勤隊 提供）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署高雄市專勤隊接獲情資，有不法人士利用臉書社群張貼販賣偽造身分證件廣告訊息，吸引許多在臺失聯移工或非法外來人口購買假證件，以矇騙不知情的雇主騙取工作機會。

隨即會同該大隊科技偵查隊、臺南市專勤隊與高雄市政府警察局刑事警察大隊合組專案小組，報請臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮，結合科技偵查技巧，歷經半年蒐證，終於成功將主嫌及多名購買偽造證件的外來人口一舉逮獲!

高雄市專勤隊及高雄市警局刑警大隊戒護范姓主嫌(中)至地檢署偵訊畫面。（圖/ 移民署高雄市專勤隊提供）

專案小組表示，掌握事證後發現，該名主嫌為越南籍移工，夥同友人利用臉書社團，張貼販賣偽造身分證及居留證訊息，吸引許多非法滯臺人口購買，每張收取數千元不等的費用，「量身打造」個人基資及大頭照，供他們向雇主出示身分證件，以獲得工作機會，或是以不實身分向房東租屋等。

雇主或房東都有可能不小心受騙上當，而成為「非法雇主」或觸犯「非法容留」外國人的違法行為!

經臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮，移民署及高雄市政府警察局合作進行縝密蒐證、佈線，善用科技偵蒐技術，成功逮捕主嫌，當場扣押犯案用相關證物並查扣多張偽造身分證及居留證件。令人驚訝的是，這名主嫌竟是來臺工作3年的合法移工。

該移工以一條龍的方式包辦了接單、印製、銷售及面交等販賣假證件流程，賺取不法所得後，還購買潮衣潮褲，在臺到處遊山玩水，誇張行徑令人瞠目結舌!

高雄市專勤隊及高雄市警局刑警大隊共同查獲證物排列相片。（圖/ 移民署高雄市專勤隊提供）

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，民眾在聘僱外來人口或招租房子時，要多加留意對方出示的身分證件真偽，正版的身分證會有明暗層次分明之水印、視覺變化等防偽裝置，而正版的居留證在光源下轉動，會有彩色的「光學裝置膠膜」及梅花圖案「光學變色油墨」的變色效果。

趙志成提醒民眾，切勿聘僱來路不明的外來人口，一旦被查獲聘僱非法外來人口，將會被裁處鉅額罰鍰，5年內再犯甚至涉有刑責。