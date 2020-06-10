耗時5年 達賴喇嘛將於生日當天發行首張音樂專輯《內在世界》

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）西藏精神領袖達賴喇嘛將於7月6日85歲生日當天，發行他的首張誦經音樂專輯《內在世界》。

《美聯社》報導，紐西蘭音樂家簡妮拉顧寧努力多年後，終獲達賴喇嘛首肯，《內在世界（Inner World）》專輯共有11首曲目，由達賴喇嘛親自吟唱誦經文，主題涵智慧、勇氣、療愈及兒童議題等，音樂專輯將搭配一本小冊子一起發行。

簡妮拉顧寧（Junelle Kunin）過去在紐西蘭的銀行上班時，由於龐大工作壓力，她開始尋找與達賴喇嘛教導配合的音樂專輯，企圖讓自己獲得平靜，但是最終失敗。

顧寧轉而向達賴喇嘛的辦公室遞出建議，希望合作並製作由他誦經的專輯，但是被委婉地拒絕。

2015年顧寧趁著前往印度旅行的契機，透過信件再度向達賴喇嘛提出此事，這次他同意了。經過5年努力，催生出《內在世界》專輯。

顧寧說，在與達賴喇嘛談到這張專輯時，達賴喇嘛掩不住的興奮，他向顧寧解釋音樂的重要性，眼神閃閃發光。達賴說，音樂可以他做不到的方式幫助大眾，超越歧見，使我們回歸本心及善念。

這張專輯由包括顧寧的先生亞伯拉罕（Abraham）等數十位音樂人獲邀提供協助，專輯銷售收入將捐贈給由美國非盈利組織「心靈與生命研究所」等機構。

達賴喇嘛《內在世界》

Dalai Lama - Inner World: Compassion