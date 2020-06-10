法國巴黎艾菲爾鐵塔6月25日重新開放 遊客須遵守防疫措施

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）自武漢肺炎疫情（新型冠狀病毒，COVID-19）在法國大流行後，關閉三個多月的巴黎著名地標艾菲爾鐵塔(La Tour Eiffel)將在6月25日重新對外開放，但訪問人數將受限、遊客須全程須佩戴口罩，並且只能爬樓梯參觀。

艾菲爾鐵塔管理公司SETE於9日表示，關閉三個月的艾菲爾鐵塔將在6月25日上午10時重新對外開放，這是第二次世界大戰以來，關閉期最久的一次。

綜合法蘭西24 (France 24)報導，艾菲爾鐵塔重新對公眾開放後，無論是員工還是遊客都必須遵守相關防疫措施，無論是保持社交距離、11歲以上的遊客須全程佩戴口罩、每日公共環境消毒等。

SETE還說，為確保遊客在上下樓梯時不會相遇，訪客將從東側樓梯上樓，西側樓梯下樓，每個樓層的人數也將有所限制。為降低感染風險，遊客從2樓搭乘電梯到頂層，因電梯空間較狹小，目前頂層將暫不開放，最快夏天將重新開放。

SETE也鼓勵遊客線上購票，開放時間將會另外公佈。

在防疫期間，艾菲爾鐵塔自3月13日關閉後，每日晚間8時都會閃燈很久，向動員對抗武漢肺炎疫情的醫護人員致敬。高324公尺的艾菲爾鐵塔是1889年巴黎世博會的一件展品，它是法國的文化象徵之一，同時也是巴黎市地標之一，每年吸引700萬名遊客造訪，當中有75%是外國遊客。