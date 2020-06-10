好可愛！另類美式教育啟發天才鋼琴男孩　超幽默音樂會笑中帶淚台灣登場

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)美國音樂家范德騰攜手失明天才鋼琴家許哲誠舉辦非傳統音樂會「聲聲不息」，加入相聲、說唱等有趣表演十分啟發人心，兩人多年的珍貴師生情更流露其中，將於今(10)日開始售票。

旅台多年的美籍老師 VS 從小失明的天才鋼琴家

任教於東吳音樂系的范德騰教授，熱愛台灣文化，除了有一口流利中文外，經常在台灣舉行各種導聆或講座，甚至長達六年受邀在《PAR表演藝術雜誌》撰寫專欄，並於2017年集結出書《殺掉我爵士樂裡的貝多芬！》，范德騰的學生中，有一位特別與眾不同－許哲誠，不僅因為視障的身分，更是他與范德騰長達二十多年的師生情誼，讓兩人從單純的師生關係，漸漸轉化成朋友、甚至同台夥伴。

2009年，兩人主演表演工作坊舞台劇「彈琴說愛」，隨後九年間巡迴兩岸近兩百場，感動無數觀眾，更創下八度在台北上演的驚人成績，被表演藝術評論台駐站評論人汪俊彥形容為「一場以生命歷史作為即興創作底本的表演。」

2020年，范德騰與許哲誠回歸更純粹的音樂舞台，除去商業的劇場包裝，推出新作品「聲聲不息」，改以雙鋼琴加上兩人的說學逗唱，從古典音樂大師巴哈、韓德爾、貝多芬、蕭邦，到中外流行音樂、爵士樂，以及范德騰、許哲誠的多首自創曲，都在兩人行雲流水的琴聲與談笑風生的對話中，展開一場跨越感官、語言與文化疆界的音樂探險。



范德騰(右)與許哲誠(左) 長達二十多年的師生情誼，讓兩人從單純的師生關係，漸漸轉化成朋友、甚至同台夥伴。(圖 / 聯合數位文創)

另類的美式教育 打開天才鋼琴男孩的無限可能

許哲誠出生即因為視網膜剝離而失明，但是因為極高的音樂天賦，三歲就開始學習鋼琴，十一歲母親帶著許哲誠求教東吳大學教授范德騰，原本不收小朋友的范德騰，卻因此開啟兩人長達二十多年的情誼。

范德騰回憶：「我第一次看他彈鋼琴我嚇一跳，因為他的手指跟我一般學鋼琴的手指不一樣，看起來不是像台灣一般長大的小朋友，他彈的聲音好好聽，他很會分層次，我心裡有一點矛盾，要怎麼教他？一定跟一般的學生不一樣。」

范德騰說，「許哲誠的聽力太好了，他是調音師的噩夢，第一次出的功課是海頓的奏鳴曲，給他CD回家聽，本來以為他只會先練第一樂章，沒想到第二週回來，三個樂章都學會了。」

許哲誠：「范老師不像傳統台灣的填鴨式教育，非常注重啟發，會激發我的創造力，比方說這次這樣彈，下次就會引導用另一種方式演奏…..因為老師的這些教導，讓我後來在不同領域的發展，尤其是跨界演出上，有很大的幫助。」

在演奏上的困難，許哲誠也解釋：「以前沒有太多的點字譜，所以都要靠記憶；視障朋友在大跳時，也沒有辦法靠眼睛，只能靠肌肉的記憶……但是容易的地方是聽音，因為我們的世界裡面都是聲音，對我而言，每一樣會發出聲音的物品，都有音高，把有音高的東西描述成音樂，不管是創作或者是改編，都是最好玩也是最容易的事。」



帶領觀眾直擊琴房裡的歡笑、淚水與真摯旋律

范德騰說：「我們很愛相聲，也很愛音樂，經常在上課或聊天的時候，就有了靈感。」許哲誠更解釋：「因為范老師屬於比較開放的老師，我們上課不只是把譜上的音樂彈好，更多是自由發揮，不知不覺就變成兩個人的雙簧。」

在這場演出中，兩位鋼琴家希望藉由深入淺出的方式，帶領觀眾認識音樂的語言，甚至是未來再聽到這些樂曲時，也會有更多的啟發。

范德騰舉例：「兩個鐘頭非常好玩的時光，像看電影一樣，如果看到一部好的電影，你就會一直跟著劇情直到結束，不會分心，回到家還會一直在回憶相關的情節。希望我們的音樂會也沒有冷場，不會讓觀眾在演出中分心看手錶、看手機！」



電動刮鬍刀與電動牙刷的音頻，讓兩人創作出拍案叫絕的刷牙歌《浴室好朋友》。(圖 / 聯合數位文創)

除了鋼琴演奏與雙口相聲，「聲聲不息」演出中也穿插了大量的歌唱，從韓德爾《彌賽亞》最膾炙人口的〈哈雷路亞〉，到庾澄慶的《快樂頌》、陳雷的《歡喜就好》，甚至是美國嘻哈天王Pharrel Williams的葛萊美金曲《Happy》都包含其中，為的就是傳達音樂即快樂的概念；當然，扎實的古典音樂曲目也不會缺席，包括了貝多芬的《熱情》奏鳴曲、蕭邦的《C大調雙鋼琴輪旋曲》等。

2020首演「聲聲不息」 北中南四場巡迴