鴻海「可購樂」平台攜手康那香　今上午10點開放口罩限量預購

圖為今年4月鴻海在美國威斯康辛州廠區組裝口罩，提供醫療藥劑、執法和照護等專業人員使用抗疫。（鴻海提供）中央社 圖為今年4月鴻海在美國威斯康辛州廠區組裝口罩，提供醫療藥劑、執法和照護等專業人員使用抗疫。（鴻海提供）中央社

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 鴻海旗下夏普COCORO Life可購樂平台今（10）日宣布，攜手「口罩國家隊」康那香，預計將從今天(10日) 上午10點起開放成人醫療Z摺口罩與幼童3D立體口罩限量預購，成人一盒50片售價430元，幼童一盒30片售價380元，每人每次每款口罩最多下訂三盒為限。因數量有限，售完為止。

此外可購樂平台自5月23日推出股東購物節暖身慶活動之後，獲得眾多股東的關注與銷售助益，鴻海、鴻準、群創股東們在6月23日當天登入，即可獲得8.8萬元購物金，6月股東購物節活動將持續到8月底。

夏普指出，可購樂為服務廣大消費者口罩的需求，夏普與「口罩國家隊」廠商康那香合作在今日10點開始進行口罩預購，包括成人醫療Z摺口罩盒裝銷售，一盒50片，白色與粉藍色二色隨機出貨，售價一盒430元（含運）。

至於幼童醫療3D立體口罩一盒30片，售價一盒380元（含運），並預計下訂後將在6月23日起依照訂單先後順序陸續出貨，配送方式採宅配到府，每人每次每款口罩最多可下訂三盒，首波預購至6月21日止。

圖/可購樂平台

另一方面，根據中央社報導，為舒緩武漢肺炎疫情，鴻海4月下旬在美國威斯康辛州廠區按照程序組裝口罩，並進行測試品管。鴻海規劃威州廠區組裝數萬個口罩，提供醫療藥劑、執法、照護等專業人員使用。

據報導，因應武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）在美國和威州等地蔓延，鴻海集團4月下旬在威州蒙特普萊森村（Mount Pleasant）廠區組裝口罩。

相關口罩產品是由鴻海集團在威州廠區組裝產線、測試品管，並透過轉投資日本夏普（Sharp）品牌協助包裝設計。鴻海規劃在威州廠區組裝數萬個口罩，提供醫療專業、執法單位、藥劑師、以及家庭照護者等人員使用。

鴻海集團也將與美商醫療器材公司Medtronic共同合作研發呼吸器，計劃在威州廠區生產，希望加快量產時程，及早投入防疫行列。

鴻海集團持續布局口罩生產。先前鴻海低調證實，3月中旬鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技在台灣新北市土城頂埔廠製造醫療口罩的生產線，已獲得台灣衛福部食藥署的醫療器材許可證。

知情人士透露，鴻海在台生產口罩計畫，與關聯企業鴻騰合作，首條產線先在3月初於鴻騰頂埔廠建置完成。鴻騰頂埔廠口罩生產線相關技術，也同步支援海外市場。

首條生產線的部分設備，也由鴻海集團自製。在原物料部分，鴻海也已經和相關原物料廠商接洽，規劃透過管道掌握原物料供應。