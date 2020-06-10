週刊爆料: 衛福部同事忙防疫、他倆忙偷情　食藥署高官夜夜幽會女下屬

此為示意圖 (gettyimages) 此為示意圖 (gettyimages)

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 武漢肺炎疫情期間，衛福部全體上下忙著防疫，不過根據週刊報導，食藥署一名已婚的簡任技正，在防疫情間仍與女科員大搞婚外情。

周刊密集跟拍1個月，發現兩人幾乎夜夜幽會，本月初還代表食藥署到新竹參加4天3夜的研討課程，不過2人卻捨棄主辦單位安排的飯店不住，私下找了另間旅館同住。

《鏡週刊》引述知情人士說，這兩人的不倫戀超過1年，之前還曾一起到英國出差，行徑十分離譜。

該刊6月2日直擊，吳姓技正與林姓女科員共同出席在新竹福華飯店舉行的4天3夜「密閉容器熱殺菌技術訓練課程」。傍晚5點課程結束，吳男就開著休旅車載林女離開。車子一路往南，最後抵達苗栗縣竹南鎮的龍鳳漁港。兩人的親密互動，都被周刊掌握。

周刊報導指出，爆出不倫戀的食藥署吳姓簡任技正，與林姓女下屬，不但利用參加研討會外宿同房，還經常前往山區幽會。

儘管兩人多半利用下班時間約會，但該刊也曾直擊，2人在上班日出遊約會，至於是否請假？則不得而知。

周刊調查，年近50歲的食藥署吳姓簡任技正，之前擔任食藥署食品輸入管理科長，因為學養傑出，深得長官賞識，也經常接受媒體採訪，形象相當正面。

至於年約30歲的林女，2015年通過國家三級高等考試，分發到食藥署食品輸入管理科，成為吳男部屬，

周刊致電詢問食藥署吳姓簡任技正，吳男聽完後表示：「我不清楚你在說什麼？也不知道如何回應？」說完便匆匆掛斷電話。