捷克參院議長：中國再三施壓 讓我更想訪台

捷克參議院議長維特齊無視中國警告，9日宣布將在8月底率團訪問台灣。他說，中國再三施壓和捷克爭取自由民主的革命傳統是他訪台的主因。（圖取自f... 捷克參議院議長維特齊無視中國警告，9日宣布將在8月底率團訪問台灣。他說，中國再三施壓和捷克爭取自由民主的革命傳統是他訪台的主因。（圖取自facebook.com/milosvystrcil）

捷克參議院議長維特齊無視中國警告，今天宣布將在8月底率團訪問台灣。他說，中國再三施壓和捷克爭取自由民主的革命傳統是他訪台的主因。

捷克新聞社（ČTK）報導，維特齊（Miloš Vystrčil）在參院舉行的記者會上表示，中國再三施壓阻止前議長柯加洛（Jaroslav Kubera）和他訪問台灣，反而強化他訪台的動機。

其次，捷克不能「只數錢」，應該要看重自己代表的價值。他回顧1989年捷克斯洛伐克絲絨革命的傳統，強調自由、民主、法治等價值的重要性。

維特齊說，他深思後的結論是金錢和價值兩者互相衝突，「我傾向堅持原則和價值，不去數錢，不然遲早有一天我們會發現自己什麼都沒有」。

按照規劃，維特齊將在8月30日至9月5日訪問台灣。他表示，此行主要是促進捷克與台灣在經濟、教育、學術和文化的關係，屆時將有企業代表陪同。

維特齊還預期，捷克國防部屆時可望派專機載他訪問台灣，「總統、總理都搭專機出訪，為何參議院議長的訪問團不行」。

按照捷克憲法，參議院議長的位階僅次於總統，如果維特齊順利成行，將是有史以來訪台最高層級的捷克官員，對捷克和歐洲的對台關係有一定的象徵意義。

柯加洛原本規劃在2月訪台，卻不幸在出發前猝死。他生前曾收到一封署名中國駐捷克大使館的信，信中威脅如果訪台，汽車製造商Škoda、經營消費金融的捷信集團（Home Credit）、佩卓夫鋼琴（Petrof）等仰賴中國市場的捷克企業將付出代價。