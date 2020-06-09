狂賣逾30萬張！DS4造型悠遊卡「限時不限量」　限時3天開放預購　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）由Sony(SIET)與悠遊卡公司合作的「DS4造型悠遊卡」，開賣短短數日造成萬人空巷的搶購潮。悠遊卡公司宣布，8日起採「限時不限量」，換言之，只要在「活動期間內成功預購」人人都能買到。

PlayStation®4遊戲主機(PS4)不愧是本世代史上最暢銷的遊戲主機之一，吸引力不容小覷，「DS4造型悠遊卡」6月3日預購28,000個在當天遭「秒殺」，為了讓人人都可買到自己想要的悠遊卡，悠遊卡公司8日起再度開放預購DS4造型悠遊卡。

悠遊卡公司說明，此次預購保證「限時不限量」，不過受限於工廠產能及製作期程，各通路依照「取貨日」不同，陸續將商品上架，預購系統轉換需要時間，經與各通路溝通，已盡快進行系統調整，將後續取貨日之生產數量上架，確保消費者在期限內都能順利完成預購。

悠遊卡公司重申，只要在6月8日11時起至6月10日23時59分止預購的消費者，一定買得到， 消費者可在「7-Eleven」、「全家便利商店」、「萊爾富」、「OK超商」及「PChome」等五大指定通路預購。悠遊卡公司也提醒，但是依目前生產時程，可能需等到2021年下半年後才可取貨。

據統計，截至9日中午12時止，成功完成預購程序的訂單已有30萬張，悠遊卡公司表示，由於各通路在預購流程設計及管理上的不同，採取分段預購可以讓更多人成功地買到商品，也能有效因應高峰人潮，悠遊卡公司也將隨時與各通路了解銷售狀況，並即時在臉書粉絲團進行更新。