台灣大解封　快來阿里山遊樂區避暑　8月底前入園半價

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）炎炎夏日哪裡去，來阿里山國家森林遊樂區呼吸新鮮空氣又避暑！嘉義林區管理處推出「仲夏森遊」促銷活動，6月10日起至8月31日，入園全票半價，住宿園區內旅館、商家用餐及購物消費再享折扣。

嘉義林管處表示，阿里山國家森林遊樂區在清明連假期間被列為警示景點，但隨著國內疫情趨緩，6月7日起全台大解封，林務局嘉義林區管理處林務局嘉義林區管理處結合森林遊樂區內商店、旅館、賣店、遊園車等業者，推出「仲夏森遊」促銷活動。

活動期間自109年6月10日起至109年8月31日止，入園全票半價只要100元。搭乘遊園車只要購買一日票券或園區來回票即贈送精美紀念品；購買阿里山林業鐵路支線1、2日券，可獲得限量紀念貼紙。

另外，住宿園區內旅館、商家用餐及購物消費再享折扣，包含阿里山賓館房價9折，無住宿遊客亦提供餐飲9折優惠；商店區總計有20家店家推出用餐或購物9折優惠價；簡易市場6家商店消費滿額直接打9折等促銷活動。

圖為小笠原觀景平台。（圖取自林務局嘉義林區管理處官網）

阿里山國家森林遊樂區海拔約2,000-2,500公尺，夏季氣溫約15-23度，十分宜人舒服。遊樂區內四季花卉植物相豐富，時序入夏，毛地黃、射干菖蒲、海芋、繡球花、金毛杜鵑持續綻放。

晴朗時的夏季晚霞、星空、遠眺嘉南平原甚至澎湖的百萬夜景，雨後的香林溪潺潺溪水與舟之橋相映之美，清晨欣賞完日出後步行至小笠原山與帝雉來場不期而遇的浪漫邂逅……等，夏季的阿里山是您絕對不能錯過旅遊景點。

此外，阿里山國家森林遊樂區內除了漫步賞花，還可挑戰對高岳及塔山步道，也可循著水山步道探訪2700歲的檜水山紅巨木，行走於好山好水之間，享受夏日的森林光影及芬多精，身心放輕鬆，增強自身免疫力，是對抗病毒最佳選擇。