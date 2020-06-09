台灣綠光劇團大火吳念真抵押自宅籌錢？療癒人心《人間六》開賣創佳績超激勵

台灣綠光劇團大火說明會上，左起：柯一正、吳念真、羅北安親自說明（圖/台灣英文新聞） 台灣綠光劇團大火說明會上，左起：柯一正、吳念真、羅北安親自說明（圖/台灣英文新聞）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣綠光劇團火焚後成鳳凰，今（9）日開賣《人間條件六》票券，於台北國家戲劇院的場次更已創下7成佳績，十分振奮人心。

台灣紙風車及綠光劇團位於新北八里的工作室於上週六（6日）被大火燒毀，價值約5千萬的服裝、道具、音響等設備皆付之一炬，倉庫經理更被火灼燒送往醫院插管，加上受到新冠肺炎疫情影響，劇團這幾個月收入掛零，好不容易等到疫情平緩將推出《人間條件六》，現在卻遇到道具全毀要重製的局面，然而，於今日開賣的《人間條件六》（以下簡稱人六）票房表現相當亮眼，大大提升劇團士氣。

《人六》原訂於4月開啟全台第3度巡演計畫，因疫情延燒，不得已於3月底宣布取消4月至6月的所有演出，也是【人間條件】系列20年來首次取消，當時2千萬票房直接蒸發，現在面臨這場大火，劇團說什麼也不能再次取消演出，綠光劇團《人六》8月起從國家戲劇院再啟全台巡演，國家戲劇院的票房更已創下賣出7成的佳績。

製作人李永豐說，設計製作資料一齣戲一齣戲做回來、佈景道具一件一件做回來，排除萬難，如期演出，跟綠光的觀眾承諾不變。

編劇導演吳念真透露，今天開賣的票房好，熱度很強，感到很安慰！全台灣都受到這波疫情衝撞零收入，但是遇到問題時也是表現「態度」的時候，誰知道疫情過後來場大火，價值約一千萬全新的燈光控台也被燒掉，但是「只要人在心在，很多事都可以重來」。

吳念真提及，這一年來時常想起聖嚴師父的一句話，「遇到一件事情，面對、接受、處理、放下」，這次面對疫情跟火災，也就像面對一齣戲，從編寫到排練到最後演出都很辛苦，但是一關一關的過，遇到了就處理吧！

災後有很多單位及朋友主動提供劇團幫助，無論是經濟或場地上，小額募款更已有約300萬，然而，現在劇團首要的當務之急是佈景重建，吳念真強調，先讓他們自己解決許多問題，大家最好的幫助就是買票進戲院看表演，這是最大的鼓勵。

吳念真說，身為獅子座男性，會不知道要怎麼還人情，所以絕非到最後關頭是不會接受，但如果到他開口時，就是最危急的時候，那時候朋友再出手吧！他甚至想到之後可以拿自己的房子抵押，貸款再慢慢還吧！被老婆罵也不管了！

先前雲門舞集及優人神鼓也發生過被大災波及的情況，吳念真建議，政府可以把空地騰出來做成倉庫，提供台灣所有劇團使用，集中使用管理。

被問及罷韓事件，吳念真感嘆，台灣一直在動盪不安中，大家都要學會在動盪的船上學會走路，但是千萬不要用自己有限的認知，去猜測很多根本不理解的事情，每個人都犯這毛病，常用自己的想法去猜很多事情，而且是用惡意去想像，善良一點！

《人六》是一齣來自一個老男人靦腆的擁抱，收到許多觀眾回饋表示「有被療癒到」，這次除了原班底的演員柯一正、羅北安、林美秀等人，更將加入《大佛普拉斯》、《俗女養成記》金馬影帝陳竹昇，而吳念真也將再次親自溫情演出。

《人間條件六─未來的主人翁》將於8月28日至30日在台北國家戲劇院首演，接著10中旬來到第二站台中國家歌劇院，隔週再到高雄衛武營歌劇院，最後11月底在台南文化中心演出，詳情請前往綠光劇團臉書查詢。