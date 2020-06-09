中澳交惡升溫！ 中國教育部稱澳洲歧視亞裔 發布首例「留學預警」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中澳交惡，繼中國文化和旅遊部6月5日稱澳洲境內「種族歧視」，呼籲國民切勿前往澳洲旅遊。中國教育部今（09）日再度稱澳洲在疫情期間，發生多起歧視亞裔的事件，呼籲中國留學生做好風險評估，審慎選擇前往澳洲留學。

中國教育部6月9日發佈今年首例留學預警，內容稱，近期澳洲主要大學計劃於7月前後陸續開學。全球新冠肺炎疫情擴散蔓延勢頭沒有得到有效控制，國際旅行和開放校園存在風險。疫情期間，澳洲發生多起針對亞裔的歧視性事件。教育部提醒廣大留學人員做好風險評估，當前謹慎選擇赴澳或返澳學習。

中國是澳洲的留學生最大來源國，約佔國際留學生27.3%，而國際留學生貢獻的學費也是澳洲第3大外匯收入。

中國文化和旅遊部6月5日針對澳洲發出「旅遊安全提醒」，建議國民勿前往當地旅遊。雖然在武漢肺炎期間，從可行性角度來看，如此的安全提醒毫無意義，因為沒有人能夠真正赴澳旅遊。

中國外交部發言人華春瑩稱，澳洲部分政客及媒體將新型冠狀病毒肺炎稱為「中國病毒」，惡意篡改中國國旗及國徽，且許多澳洲當地華人遭受圍攻及傷害等，因此向國民發出赴澳旅遊提醒。

但華春瑩的說法遭到澳洲方面否認。澳洲貿易、旅遊暨投資部部長伯明罕（Simon Brimingham）澄清，澳洲當局乃至整體社會譴責種族主義，對種族攻擊事件零容忍。

伯明罕說，澳洲社會包容多元種族、文化及性別，對於中方的不實指控相當失望。

中國武漢肺炎全球大流行以來，造成700萬人染疫，超過40萬人死亡。澳洲先前向國際建議獨立調查新型冠狀病毒起源，遭到中方強烈抗議。中國祭出各種報復性手段，包括向澳洲大麥加徵80%高額關稅，停止澳洲4家主要牛肉商出口牛肉到中國等。