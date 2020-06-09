國泰航空提1500億資本重組案 港府將成第4大股東

因武漢肺炎疫情而陷入經營危機的香港國泰航空公司今天宣布資本重組，共融資港幣390億元（約新台幣1500億元），其中港府將向國泰注資292.5億元，其餘透過供股向公眾集資。

國泰航空公告，將以發行優先股（特別股）和認股權證、供股（股東認購）和過渡型貸款融資方式集資390億元。

據公告，港府將會透過成立的Aviation 2020 Limited向國泰注資，包括認購優先股195億港元、購買可認購股分的認股權證19.5億元，以及投入過渡貸款78億元。

政府合共負擔國泰資本重組的292.5億元（約新台幣1120億元）融資。

據公告，政府注資國泰後，將持有6.08%股權，成為國泰第4大股東，有權任命兩名觀察員加入董事局。

這次資本重組後，國泰的大股東太古集團的持股比例由45%下降至42.26%，但仍是控股股東；中國國航持股28.17%，卡塔爾航空持股9.38%。

國泰的公告指出，這次資本重組是要應對一系列不受集團控制的突發事件，包括對航空業帶來重大挑戰的2019冠狀病毒疾病，以及各地政府因為疫情實施的出入境限制。

公告表示，各地實施的出入境限制令客運量大幅減少，對國泰未來前景和營運帶來不確定性。

為此，國泰認為需要進行資本重組，以確保有足夠的流動性來應對當前的危機。此外，此舉可令國泰處於有利位置及參與競爭，並利用當前危機帶來的任何機遇。