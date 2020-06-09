6/7台灣大解封　醫護、身份證號碼有兩個0免費搭淡海輕軌!

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國內武漢肺炎疫情趨緩，6月7日起全台大解封，為鼓勵民眾適度的出外活動，以及感謝醫護人員對防疫的付出，淡海輕軌將6月份訂為「大口呼吸月」，凡醫護人員出示服務證明或一般民眾身份證號碼有兩碼數字為0，即可免費搭乘淡海輕軌。

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新北捷運公司表示，6月份訂為「大口呼吸月」，自6月7日起至6月底止，凡醫護人員出示服務證明或一般民眾身份證號碼有兩碼數字為0，均可至輕軌紅樹林站兌換當日無限搭乘輕軌的一日卷一張，一人兌換乙張為限，並限當日使用，邀請大家一起搭乘淡海輕軌安心旅遊。

淡海輕軌為全台第一條幾米藝術鐵道，搭配沿線天然的生態步道及多條自行車道，淡水為北台灣戶外休閒的最佳選擇，且輕軌車站的開放空間，通風良好，最適合一家大小來旅遊

淡海輕軌通車以來，幾米鐵道特色已深入旅客心中，在疫情嚴峻的情況下，運量仍維持相對抗跌的情形，隨著疫情逐漸趨緩，民眾外出散心需求增加，配合今年第四季藍海線即將通車至漁人碼頭，目前正積極進行通車前相關測試。

新北捷運公司提醒，6月8日至14日為期7天的藍海線系統測試期間，紅樹林站至濱海沙崙站區段的班次將增加，平日尖峰時段將維持5至7分鐘班距，其餘時段及假日全天則將是6至9分鐘班距。

除此之外，藍海線測試列車雖然同樣提供民眾搭乘，但服務區間僅於紅樹林站至濱海沙崙站間，而列車抵達濱海沙崙站後將清空車廂，繼續以不載客的方式，行駛台北海洋大學站至漁人碼頭站區間。

新北捷運公司呼籲，隨著相關解禁措施，民眾仍需謹守公共空間等防疫作為，在搭乘大眾運輸工具時，務必保持安全社交距離，或戴上口罩，一起持續為防疫把關。除此之外，若民眾未取得兌換免費搭乘淡海輕軌一日券的資格，可以善用行動支付，票價也有五折優惠。

自6月7日起至6月底止，凡醫護人員出示服務證明或一般民眾身份證號碼有兩碼數字為0，均可至輕軌紅樹林站兌換當日無限搭乘輕軌的一日卷一張，一人兌換乙張為限，並限當日使用。（圖片取自新北捷運公司官網）