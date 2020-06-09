捷克參議長宣布9月訪台灣　游錫堃：深感敬佩並誠摯歡迎

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）儘管此舉將引發中國的不滿，捷克新任參議院議長維特齊今（9）日宣布將在8月底率領捷克參議員及企業界代表訪問台灣，而我國立法院長游錫堃及外交部皆對此表示誠摯歡迎。

維特齊（Miloš Vystrčil）今日召開記者會，證實將率團參訪台灣。游錫堃稍後便表示，立院於６月初正式致函邀請，「對維特齊議長堅持與自由民主站在同一陣線，向全世界宣示捷克的獨立自主，如此勇氣我深感敬佩，並誠摯歡迎。」

若此次參訪順利成行，也將是有史以來訪台層級最高的捷克政治人物。游錫堃也指出，「參議院議長在捷克憲法位階上僅次於總統，若此行順利，將是史上首度有捷克現任國會議長訪問台灣，不僅深化民主同盟，更為國會外交開展新的里程碑。」

外交部則在午間表示，維特齊議長的來訪，將有助台捷雙方國會交流，並進一步開展台捷在經貿、科技、醫療、觀光及文化等各領域的合作與互動；外交部將與立法院妥為協調準備，提供維特齊議長乙行到訪的各項協助。

維特齊是今年2月才接任捷克參議院議長一職，前任議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）在宣布準備訪台後不久便意外猝死，隨後外媒報導中國駐布拉格大使館一封致捷克總統辦公室的威脅信，引起各界譁然，柯佳洛的遺孀也指控柯佳洛的死亡與威脅信有關。

根據媒體報導，該封威脅信指出，若柯佳洛執意訪台，捷克在中國的公司將會付出代價，該封威脅信還特別點名幾家視中國為最大出口市場的捷克企業。

捷克參議院甫於5月20日以50票同意票對一票反對票通過支持參議長訪問台灣的決議案，決議案還駁斥中國大使館的威脅信，表示該信已干擾捷克內政。

維特齊日前便表達訪台的意願，他曾提及若中國越是指使捷克政府和參議院該怎麼做，那他的訪台計畫就越有可能成行，此事為中國在國際間的霸道行為引起民主國家反彈新添一例。

不過，捷克總統澤曼（Milos Zeman）向來友中，在柯佳洛宣布訪台之際他甚至表達關切，因此，對於維特齊此次的宣布，捷克政府高層乃至於中國將如何反應，也備受外界關注。