響應防疫新生活 台灣企銀辦員工藝文展 邀海外同仁分享隔離甘苦談

台灣企銀響應中央流行疫情指揮中心推動的「防疫新生活」運動，於總行舉辦員工藝文特展，邀請現職及退休行員展現繪畫及墨寶等才藝，同時向海外員工徵稿，透過照片和心情隨筆，寫下抗疫期間的甘苦談，讓更多觀展人體會台灣防疫有成相當不易，並向第一線的防疫及醫護人員致敬。

特展中備受矚目的是武漢分行行長江進福及副行長丁竹英，分別揮筆數千字，配合當地現場照片，重現包括第一時間當地封城的緊急狀態、面對病毒感染風險的惴惴不安、及封鎖76天後逐步解封的心境轉折。

東京分行法令遵循主管岡本凌玲也分享，平時擁擠的東京車站突然變為空城，搭電車通勤時免於忍受前胸貼後背的難受感，當日本上班族暗自享受這份難得的清靜，卻同時徘徊於對未來焦慮的各種複雜情緒中。

台灣企銀董事長黃博怡表示，該行在武漢、東京、紐約、雪梨等地均有設營運據點，海外疫情相比國內更為嚴峻，當地員工身心都處於緊繃的高壓狀態。總行除了每日關心，也希望藉由特展，讓海外同仁多個紓壓管道，同時讓國內同仁深刻感受海外同事的艱辛。

此次展覽除海外防疫生活主題專區外，現場有數十件員工繪製的油畫、水墨、攝影等作品，有行員亦提供百年特色明信片及美國股票收藏品，參展數量眾多且豐富，為期2個月的展期將不定期更換展出作品，讓觀展民眾一飽眼福。

特展即日起至8月7日止，每周一至五上午9時至下午3時30分，於台灣企銀總行一樓意象大稻埕藝文空間(台北市大同區塔城街30號)展出，例假日不開放，歡迎各界蒞臨參觀指導，因應防疫需求，現場請配合量測體溫及戴口罩。