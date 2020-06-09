槍手集團代考中鋼等國營事業、撈5千多萬　高雄地檢署起訴6人

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）高雄地檢署與廉政署查獲國營事業及專科警員班等考試的代考舞弊集團，查出集團至少代考29次，犯罪所得約新台幣5300萬元，今天(9日) 偵結起訴6人、緩起訴46人。

高雄地檢署與廉政署南部地區調查組，偵辦這起國營事業考試代考舞弊集團案，今年1、2月間先後執行搜索7次，清查中油員工黃姓男子、待過科技業陳姓女子涉嫌自5年前尋覓頂尖大學畢業高材生當槍手，並替有意進入國營事業的考生代考，依約收費75萬元至130萬元。

檢廉單位查出，這個代考集團尋覓的槍手都具大學理工科背景，因此作答國營事業考題相對容易，已至少代考29次，代考單位包括中油、台灣糖業、中華電信、台灣菸酒、中國鋼鐵、台灣電力和警察專科學校等，其中順利錄取12人次，檢廉已向各單位清查。另有39名委託考生則因電腦資料毀損仍待清查。

中央社引述高雄地檢署表示，黃男與陳女找來4名仲介業務幫手，尋找需要代考的客戶，在筆試前收10萬元至45萬元，並於應考前先合成槍手與委託考生的大頭照，讓臉部具長相特徵，槍手再以這張照片冒名去辦理委託考生的證件遺失補發，應考時成功騙過試務人員。

廉政署南調組先前獲報「台灣中油108年僱用人員甄試」可能有槍手冒名應考情資，今年1月18日專案小組出動，同步於高雄及台北考場蒐證，陸續發動7波搜索，黃男與陳女訊後羈押，43人獲交保。

高雄地檢署偵結，黃男、陳女等6人依涉違反戶籍法、偽造文書、加重詐欺得利等罪嫌起訴，其他槍手、考生、家屬和合成照片人員等46人緩起訴。

高雄地檢署起訴書指出，檢察官審酌代考舞弊集團成員以槍手代考國營事業考試，嚴重影響國營事業用人公平性和經濟及民生安全，另考量黃男、陳女等5人自白犯行，且配合調查供出帳務記載方式及獲利，建請法院量處適當之刑；被告黃姓仲介則因矢口否認犯行，建請法院從重量刑。